Посланиците на страните от ЕС одобриха €3,2 млрд. за България по механизма SAFE

Постоянните представители на страните членки на ЕС одобриха два пакета от решения за изпълнение, свързани с финансовата помощ за България и още 15 държави по програмата „Действие за сигурност за Европа“, известна като SAFE, съобщиха информирани източници в Брюксел.

- Реклама -

Очаква се първият пакет да бъде приет официално утре на Съвет „Външни работи (отбрана)“, а вторият – от страните членки следващата седмица. И в двата случая няма да има обсъждане.

Сумата, която България трябва да получи, е над 3,2 млрд. евро.

Тя бе одобрена от Европейската комисия на 15 януари. За да бъде отпусната, страната ни трябваше да представи национален план за отбрана. Същото се отнася и за другите държави. След като одобри националните планове, Комисията предложи това да направи и Съветът.