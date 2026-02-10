НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Посланиците на страните от ЕС одобриха €3,2 млрд. за България по механизма SAFE

          Очаква се първият пакет да бъде приет официално утре на Съвет "Външни работи (отбрана)", а вторият – от страните членки следващата седмица

          10 февруари 2026 | 14:20
          Росица Николаева
          Постоянните представители на страните членки на ЕС одобриха два пакета от решения за изпълнение, свързани с финансовата помощ за България и още 15 държави по програмата „Действие за сигурност за Европа“, известна като SAFE, съобщиха информирани източници в Брюксел.

          Очаква се първият пакет да бъде приет официално утре на Съвет „Външни работи (отбрана)“, а вторият – от страните членки следващата седмица. И в двата случая няма да има обсъждане.

          Сумата, която България трябва да получи, е над 3,2 млрд. евро.

          Тя бе одобрена от Европейската комисия на 15 януари. За да бъде отпусната, страната ни трябваше да представи национален план за отбрана. Същото се отнася и за другите държави. След като одобри националните планове, Комисията предложи това да направи и Съветът.

