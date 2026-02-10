НА ЖИВО
          Последно: Дербито на Пловдив ще се играе от 18 часа

          Първоначално стартирането на сблъсъка бе променено на 15:30 по искане на МВР

          10 февруари 2026 | 21:25 100
          Снимка: www.facebook.com/botevplovdiv
          Николай Минчев
          Четвъртфиналът за Купата на България между Локомотив Пд и Ботев Пд на „Лаута“ в четвъртък, 12 февруари в крайна сметка ще се проведе по план в 18:00 часа. Това обявиха от Спортно-техническата комисия към БФС.

          Първоначално часът на градското дерби бе променен на 15:30 по искане на МВР, но органите на реда са изпратили ново писмо до СТК с препоръка да бъде върнат началният час по програма.

          Ботев изрази недоволството си от промяната с декларация, а сега СТК предприе мерки, с които часът в крайна сметка да е удобен за феновете и на двата отбора.

          „Спортно – техническа комисия

          Решение  – 10.02.2026 г

          След писмо от ГДНП при МВР от 02.02.2026 г с искане за промяна на началния час,  СТК при БФС промени часът на пловдивското дерби. На 10.02.2026 година в БФС постъпи ново  писмо от ГДНП при МВР с което се препоръчва да бъде върнат началния час по програма.
          Предвид горното и със съгласието на Броудкастинг груп и БПФЛ, срещата от 1/4 финалите на купа България, между отборите на ПФК „Локомотив 1926“ Пд и ПФК „Ботев“ Пд, ще се играе по предварително обявената програма на 12.02.2026 година от 18.00 часа.“, гласи решението на Спортно-техническата комисия.“

