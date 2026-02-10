Потребителската кошница достигна 57 евро от началото на годината

Потребителската кошница с основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци вече достига 57 евро от началото на годината. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център към Механизма за еврото, по време на брифинг в Министерския съвет.

По думите му, за периода от януари до 9 февруари е отчетено поскъпване с 5 евро на потребителската кошница.

Иванов съобщи още, че в Министерството на вътрешните работи е постъпил сигнал за предлагане на фалшиво евро в социалната мрежа TikTok, като са регистрирани множество опити за разпространение на неистински банкноти.

