      вторник, 10.02.26
          Потребителската кошница достигна 57 евро от началото на годината

          Отчетено е поскъпване с 5 евро, а МВР регистрира и случаи на фалшиви евробанкноти

          10 февруари 2026 | 13:08 310
          Потребителската кошница с основни хранителни продукти, плодове и зеленчуци вече достига 57 евро от началото на годината. Това съобщи Владимир Иванов, председател на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и на Координационния център към Механизма за еврото, по време на брифинг в Министерския съвет.

          По думите му, за периода от януари до 9 февруари е отчетено поскъпване с 5 евро на потребителската кошница.

          Еврото: Как да разпознаем фалшиви евро банкноти и монети при навлизането на еврото у нас

          Иванов съобщи още, че в Министерството на вътрешните работи е постъпил сигнал за предлагане на фалшиво евро в социалната мрежа TikTok, като са регистрирани множество опити за разпространение на неистински банкноти.

          Опит за плащане с фалшиви 500 евро разкрит във Варна – Евроком

          „От началото на годината до 5 февруари 2026 г. са регистрирани 110 опита за прокарване на неистински евробанкноти. В МВР са образувани 5 досъдебни производства. Общият брой иззети банкноти е 42, включително 6 с номинал 20 евро, 19 с номинал 50 евро, 15 с номинал 100 евро, 1 с номинал 200 евро и 1 с номинал 500 евро“,

          обясни той.
