      вторник, 10.02.26
          Президентът Доналд Тръмп планира визита в Китай в началото на април

          10 февруари 2026 | 03:13
          Снимка: Cristobal Herrera-Ulashkevich / БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът Доналд Тръмп планира да посети Китай през първата седмица на април, съобщи Politico, позовавайки се на свои източници.

          Според изданието трима източници са потвърдили, че срещата между президента Доналд Тръмп и Си Дзинпин ще се проведе в Пекин в началото на април.

          По-рано Тръмп вече заяви публично, че планира визита в Китай през април 2026 г., като същевременно отбеляза, че очаква Си Дзинпин да направи ответно посещение във Вашингтон до края на годината.

          Предстоящата среща идва на фона на опитите на двете най-големи икономики в света да стабилизират двустранните си отношения след период на напрежение, свързано с търговията, геополитиката и сигурността в Азиатско-тихоокеанския регион.

