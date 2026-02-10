Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение

„Всяка трагедия по време изборите, ще бъде основна тема, независимо какво ще излезе накрая. Ще се повтаря от всички партии случая „Петрохан“, за да се покаже слабостта на институциите и да се прехвърлят вини. Няма да имаме главното – сериозни, лидерски, политически дебати“, прогнозира в интервю пред БНР проф. Тодор Галунов, преподавател във Великотърновския университет.

Според него „всичко, което виждаме, е плод на прекалено дългата процедура – от оставката на Желязков досега“:

„Поставиха някакъв рекорд – Коледа, Нова година, Великден. Конституционната промяна, направена преди 2 години, създаде предпоставки за дълга процедура. Смисъла на служебния кабинет е бързо да се направи, за бързо излизане от криза. От 19 декември до 19 януари изкуствено се забави и това постави въпросите – защо и кой има интерес? Но малко или много се похаби енергията на протеста и това води до напрежение и изостряне на тона.

Освен това какво свърши правителството и НС.“

Проф. Галунов смята, че Изборният кодекс ще остане същият – много малко е времето.

„Ако има вето, влизаме в още една абсолютна хипотеза. Ако президентът наложи вето на изборния закон, се съмнявам и в датата 19 април за изборите“, каза той.

И коментира, че Румен Радев мълчи и я няма тази енергия, която се очакваше, да има по-ясна битка за нов тип партия. „Там е пълно мълчание, което винаги поражда всякакви слухове. Имаше едно знаково интервю“, каза преподавателят във Великотърновския университет.

Според него служебният премиер трябва да е от кандидатите, които са по-малко известни на широката публика.

За Гюров казва, че има шансове, „юридическият казус не е махнат“.

„Освен това Йотова би трябвало да търси основание за надпартийност в служебния кабинет кабинета, където трудно може да се появи Гюров, защото е свързан с ПП-ДБ, а другите – трите дами, са хората, на тези които са ги назначили. Главчев ще започне веднага да работи на основа на опита, но е много свързан с ГЕРБ„, коментира той.

И предвижда, че каквото и да стане Йотова ще бъде атакувана за всичко. Тя си започнала предизборната кампания, въпреки че реално не е започнала, „но всяко нейно действие може така да се тълкува“:

„По-важен е съставът на кабинета и тук също ще трябва още време. В българската политическа практика, последните 145 години, българският вътрешен министър е най-важната фигура за избори, но това никак не е добре за демокрацията. Една демокрация работи, когато вътрешният министър е незабележим.

А ние афишираме целия кабинет и поставяме вътрешния на по-важна позиция от премиера. Това означава, че ние не вярваме, че изборите ще бъдат честни.„