      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          НачалоБългарияПолитика

          Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение

          Румен Радев мълчи и я няма тази енергия, която се очакваше, да има по-ясна битка за нов тип партия

          10 февруари 2026 | 17:33 330
          Всяка трагедия по време изборите, ще бъде основна тема, независимо какво ще излезе накрая. Ще се повтаря от всички партии случая „Петрохан“, за да се покаже слабостта на институциите и да се прехвърлят вини. Няма да имаме главното – сериозни, лидерски, политически дебати“, прогнозира в интервю пред БНР проф. Тодор Галунов, преподавател във Великотърновския университет.

          Според него „всичко, което виждаме, е плод на прекалено дългата процедура –  от оставката на Желязков досега“:

          Поставиха някакъв рекорд – Коледа, Нова година, Великден. Конституционната промяна, направена преди 2 години, създаде предпоставки за дълга процедура. Смисъла на служебния кабинет е бързо да се направи, за бързо излизане от криза. От 19 декември до 19 януари изкуствено се забави и това постави въпросите – защо и кой има интерес? Но малко или много се похаби енергията на протеста и това води до напрежение и изостряне на тона.

          Освен това какво свърши правителството и НС.“

          Проф. Галунов смята, че Изборният кодекс ще остане същият – много малко е времето.

          Ако има вето, влизаме в още една абсолютна хипотеза. Ако президентът наложи вето на изборния закон, се съмнявам и в датата 19 април за изборите“, каза той.

          И коментира, че Румен Радев мълчи и я няма тази енергия, която се очакваше, да има по-ясна битка за нов тип партия. „Там е пълно мълчание, което винаги поражда всякакви слухове. Имаше едно знаково интервю“, каза преподавателят във Великотърновския университет.

          Според него служебният премиер трябва да е от кандидатите, които са по-малко известни на широката публика.

          За Гюров казва, че има шансове, „юридическият казус не е махнат“.

          Освен това Йотова би трябвало да търси основание за надпартийност в служебния кабинет кабинета, където трудно може да се появи Гюров, защото е свързан с ПП-ДБ, а другите – трите дами, са хората, на тези които са ги назначили. Главчев ще започне веднага да работи на основа на опита, но е много свързан с ГЕРБ„, коментира той.

          И предвижда, че каквото и да стане Йотова ще бъде атакувана за всичко. Тя си започнала предизборната кампания, въпреки че реално не е започнала, „но всяко нейно действие може така да се тълкува“:

          По-важен е съставът на кабинета и тук също ще трябва още време. В българската политическа практика, последните 145 години, българският вътрешен министър е най-важната фигура за избори, но това никак не е добре за демокрацията. Една демокрация работи, когато вътрешният министър е незабележим.

          А ние афишираме целия кабинет и поставяме вътрешния на по-важна позиция от премиера. Това означава, че ние не вярваме, че изборите ще бъдат честни.

