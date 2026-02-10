Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера

Ивайло Калушев и Ивайло Иванов са получили разрешителни за притежание на огнестрелни оръжия през 2021 г., а Николай Златков – през 2023 г., съобщиха от прокуратурата.

Според справка, предоставена от МВР, на 1 ноември 2021 г. на името на Ивайло Калушев е издадено разрешително за притежание на два бойни пистолета, които впоследствие са открити на местопрестъплението под връх Околчица. По това време страната се управлява от служебното правителство на Стефан Янев, а министър на вътрешните работи е бил Бойко Рашков.

На 23 август 2021 г. Ивайло Иванов получава разрешение за притежание на 16 броя огнестрелни оръжия, също издадено от МВР. Процедурата изисква преминат курс за безопасно боравене с оръжие и чисто съдебно минало, като Иванов е отговарял на тези условия.

На 24 февруари 2023 г. Николай Златков получава разрешително за притежание на един боен пистолет, издадено по време на служебния кабинет на Гълъб Донев, когато вътрешен министър е Иван Демерджиев.

По данни от аутопсиите на трите простреляни тела, открити във високопроходим кемпер на 8 февруари, както и от разположението им в превозното средство, разследващите допускат версия за последователно извършени две убийства и едно самоубийство.

На място са открити три гилзи и три проектила, като първоначалните данни сочат, че изстрелите са произведени с револвер „Колт“. В кемпера е намерен и пистолет „Глок“, който според полицията е бил законно притежаван от Калушев.

По досъдебното производство са назначени множество експертизи, включително анализ на четири мобилни телефона и лаптоп, открити в превозното средство. Огледите в района на хижа „Петрохан“ продължават и днес.

При извършените действия разследващите са открили материали с религиозна насоченост, както и литература на сексуална тематика, включително бележки, свързани с „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

Предстои и съдебнопсихологична експертиза, която ще бъде изготвена от Института по психология на МВР.

С оглед на изясняване на дейността на неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“, включително регистрацията ѝ, взаимодействието с държавни органи и твърдения за финансови дарения, Окръжна прокуратура – София ще изпрати материали на Софийската градска прокуратура за проверка за евентуални нарушения от длъжностни лица.