      вторник, 10.02.26
          ГОРЕЩО
          Психиатър пред Евроком за „Петрохан“: Целта на НПО-та е усвояване на държавни средства и грантове, а не реална помощ за обществото (аудио)

          10 февруари 2026 | 12:28
          Мантрата „държавата е лош стопанин“ доведе до трагични последици и отслабване на институциите. Това заяви пред Евроком психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова по повод случая „Петрохан“. Според нея държавата е била умишлено дестабилизирана, за да отстъпи място на неправителствени организации (НПО).

          Лекарят посочи, че през последните 36 години се наблюдава разграждане на държавни структури в полза на частни интереси. Тя подчерта, че НПО секторът е навлязъл дълбоко в образованието, здравеопазването, социалните грижи и съдебната система. По думите ѝ целта е била усвояване на държавни средства и грантове, а не реална помощ за обществото.

          Кошмарната загадка Петрохан – Евроком разследва… Кошмарната загадка Петрохан – Евроком разследва…

          Д-р Гълъбова даде пример с хижата, свързана с разследването, която е преминала от държавна в частна собственост, а по-късно в ръцете на сдружение. Тя постави въпроса как е възможно неправителствена организация да сключва договори за охрана на защитени зони и да подпомага Гранична полиция. Цветеслава Гълъбова определи това като абдикация на държавата от основните ѝ функции.

          По отношение на училище „Космос“, тя определи използваните методи като „шарлатания“ и липса на научно доказана полза за децата. Според нея е недопустимо институциите да издават разрешения за дейност без задълбочена проверка на прилаганите практики и без контрол върху това кой обучава децата.

          Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио) Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)

           

          В анализа си психиатърът засегна и темата за моралните устои на обществото. Тя коментира, че християнските ценности са били заменени с „евроатлантически“, което е създало вакуум и объркване. Цветеслава Гълова бе категорична, че правила като „не убивай“ и „не кради“ са вечни и не трябва да зависят от политическата идеология.

          Финалният извод на лекарят е, че социалните дейности не трябва да бъдат изцяло в частни ръце. Тя настоя за връщане на ролята на държавата като гарант за сигурността и образованието, вместо да се разчита на пазарния принцип в тези сфери.

