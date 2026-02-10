Мантрата „държавата е лош стопанин“ доведе до трагични последици и отслабване на институциите. Това заяви пред Евроком психиатърът д-р Цветеслава Гълъбова по повод случая „Петрохан“. Според нея държавата е била умишлено дестабилизирана, за да отстъпи място на неправителствени организации (НПО).

Лекарят посочи, че през последните 36 години се наблюдава разграждане на държавни структури в полза на частни интереси. Тя подчерта, че НПО секторът е навлязъл дълбоко в образованието, здравеопазването, социалните грижи и съдебната система. По думите ѝ целта е била усвояване на държавни средства и грантове, а не реална помощ за обществото.

Д-р Гълъбова даде пример с хижата, свързана с разследването, която е преминала от държавна в частна собственост, а по-късно в ръцете на сдружение. Тя постави въпроса как е възможно неправителствена организация да сключва договори за охрана на защитени зони и да подпомага Гранична полиция. Цветеслава Гълъбова определи това като абдикация на държавата от основните ѝ функции.

По отношение на училище „Космос“, тя определи използваните методи като „шарлатания“ и липса на научно доказана полза за децата. Според нея е недопустимо институциите да издават разрешения за дейност без задълбочена проверка на прилаганите практики и без контрол върху това кой обучава децата.

В анализа си психиатърът засегна и темата за моралните устои на обществото. Тя коментира, че християнските ценности са били заменени с „евроатлантически“, което е създало вакуум и объркване. Цветеслава Гълова бе категорична, че правила като „не убивай“ и „не кради“ са вечни и не трябва да зависят от политическата идеология.

Финалният извод на лекарят е, че социалните дейности не трябва да бъдат изцяло в частни ръце. Тя настоя за връщане на ролята на държавата като гарант за сигурността и образованието, вместо да се разчита на пазарния принцип в тези сфери.