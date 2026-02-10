НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:28 Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил
          НачалоБългарияПолитика

          Радостин Василев: Не желая да бъда лицемерен

          10 февруари 2026 | 19:12 260
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев защити решението си да напусне консултациите при президента Илияна Йотова, заявявайки, че не желае да участва в разговори, в които не вижда морална яснота и политическа искреност.

          - Реклама -
            
            

          Според него причините са свързани с дългогодишни зависимости в българската политика, които възпроизвеждат олигархичен модел на управление.

          „Не приемам да демонстрирам подкрепа към човек, на когото нямам доверие. Предпочитам да бъда откровен, вместо лицемерен“, заяви Василев.

          Той коментира, че според него при оставката на президента би било морално и вицепрезидентът да подаде оставка, вместо автоматично да поеме поста.

          ЦИРК: МЕЧ си тръгнаха самоволно от консултациите, Йотова с пиперлив коментар (ВИДЕО) ЦИРК: МЕЧ си тръгнаха самоволно от консултациите, Йотова с пиперлив коментар (ВИДЕО)

          „Когато президентът подава оставка, защото ще прави партия, морално е и вицепрезидентът да подаде оставка и да се върви към избори, а не една година да се работи за лична кампания“, заяви още Василев.

          Лидерът на МЕЧ направи разграничение между отношението си към Румен Радев и към Илияна Йотова, като подчерта, че уважението му към Радев идва от факта, че е избран с широка обществена подкрепа.

          „Уважавам Радев, защото е избран за президент и защото вярвам, че подкрепата в президентската двойка беше основно за него“, посочи Василев.

          Той отправи и критики към политическия модел, свързан с БСП, според него символ на липсата на лустрация и на възпроизвеждане на зависимости през годините.

          По темата за служебния премиер Василев коментира, че Андрей Гюров е „най-малкото зло“ сред обсъжданите варианти, тъй като според него може да гарантира честни избори. Той обаче изрази съмнение, че Йотова ще го назначи, като прогнозира възможен избор на фигура, близка до Делян Пеевски.

          МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас

          Василев отправи остри критики и към работата на институциите, като заяви, че държавата отсъства в ключови моменти, включително при разследването на трагичните събития край Петрохан, които според него пораждат множество въпроси за действията на полицията и начина на комуникация с обществото.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Манолов отказа да подаде оставка въпреки призива на кмета Терзиев

          Пола Жекова -
          Директорът на „Столичен автотранспорт“ заяви, че работи в рамките на закона и решенията на Столичния общински съвет
          България

          Полицията във Враца откри двигатели и части от крадени в ЕС коли

          Пола Жекова -
          Агрегатите и части са от коли, обявени за издирване в страни от ЕС, собственикът на обекта е задържан
          България

          Керемедчиев: Участието ни в съвета на Тръмп е невалидно и крие риск от скандал

          Екип Евроком -
          Първото заседание на организацията е насрочено за 19 февруари и ще има за цел набирането на 30 милиарда долара
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions