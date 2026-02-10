Радостин Василев: Не желая да бъда лицемерен

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев защити решението си да напусне консултациите при президента Илияна Йотова, заявявайки, че не желае да участва в разговори, в които не вижда морална яснота и политическа искреност.

Според него причините са свързани с дългогодишни зависимости в българската политика, които възпроизвеждат олигархичен модел на управление.

„Не приемам да демонстрирам подкрепа към човек, на когото нямам доверие. Предпочитам да бъда откровен, вместо лицемерен“, заяви Василев.

Той коментира, че според него при оставката на президента би било морално и вицепрезидентът да подаде оставка, вместо автоматично да поеме поста.

„Когато президентът подава оставка, защото ще прави партия, морално е и вицепрезидентът да подаде оставка и да се върви към избори, а не една година да се работи за лична кампания“, заяви още Василев.

Лидерът на МЕЧ направи разграничение между отношението си към Румен Радев и към Илияна Йотова, като подчерта, че уважението му към Радев идва от факта, че е избран с широка обществена подкрепа.

„Уважавам Радев, защото е избран за президент и защото вярвам, че подкрепата в президентската двойка беше основно за него“, посочи Василев.

Той отправи и критики към политическия модел, свързан с БСП, според него символ на липсата на лустрация и на възпроизвеждане на зависимости през годините.

По темата за служебния премиер Василев коментира, че Андрей Гюров е „най-малкото зло“ сред обсъжданите варианти, тъй като според него може да гарантира честни избори. Той обаче изрази съмнение, че Йотова ще го назначи, като прогнозира възможен избор на фигура, близка до Делян Пеевски.

Василев отправи остри критики и към работата на институциите, като заяви, че държавата отсъства в ключови моменти, включително при разследването на трагичните събития край Петрохан, които според него пораждат множество въпроси за действията на полицията и начина на комуникация с обществото.