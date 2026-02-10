НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          НачалоБългарияКрими

          Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс

          Според експертите до момента обаче не е открито съдържание, което да дава основание за криминално преследване спрямо детето

          10 февруари 2026 | 17:59 1370
          Снимка: Фейсбук
          Телефонът на Ивайло Калушев – Мексиканеца, е бил отворен от разследващите, научи GlasNews от свои източници.

          При проверката са открити множество изображения и видеоклипове, както и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки, свързани с „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

          По информация на източниците на GlasNews, разследващите са открили и чатове на Калушев с тримата мъже, убити по-рано в хижа „Петрохан“. Освен това са запазени разговори между него, Николай Златков и 15-годишния Александър. Според експертите до момента обаче не е открито съдържание, което да дава основание за криминално преследване спрямо детето. Съобщенията датират от дни преди трагедията на хижа „Петрохан“.

          Медията научи още, че телефоните на всички останали замесени в трагедията също са отворени и в момента се преглеждат детайлно, за да се установят всички обстоятелства около инцидента. 

          Това развитие идва на фона на продължаващите огледи на хижа „Петрохан“ и района под връх Околчица. При предишните огледи, на 10 февруари 2026 г., бяха открити различни материали с религиозна насоченост, както и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

          Разследването по случая „Петрохан“ остава активно, като прокуратурата и МВР извършват множество експертизи, включително съдебномедицински, психологически и криминалистични анализи на оръжия, телефони и други доказателствени материали.

          По-рано GlasNews.bg първо съобщи, че аутопсията на Калушев е готова – информация, която половин час по-късно бе потвърдена официално и от прокуратурата.

          Разследването продължава, като се проверяват и финансовите и административни дейности на НПО-то на Калушев – „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

