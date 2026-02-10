Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс

Телефонът на Ивайло Калушев – Мексиканеца, е бил отворен от разследващите, научи GlasNews от свои източници.

- Реклама -

При проверката са открити множество изображения и видеоклипове, както и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки, свързани с „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

По информация на източниците на GlasNews, разследващите са открили и чатове на Калушев с тримата мъже, убити по-рано в хижа „Петрохан“. Освен това са запазени разговори между него, Николай Златков и 15-годишния Александър. Според експертите до момента обаче не е открито съдържание, което да дава основание за криминално преследване спрямо детето. Съобщенията датират от дни преди трагедията на хижа „Петрохан“.

Медията научи още, че телефоните на всички останали замесени в трагедията също са отворени и в момента се преглеждат детайлно, за да се установят всички обстоятелства около инцидента.

Това развитие идва на фона на продължаващите огледи на хижа „Петрохан“ и района под връх Околчица. При предишните огледи, на 10 февруари 2026 г., бяха открити различни материали с религиозна насоченост, както и литература на сексуална тематика, включително писмени бележки за „духовно пречистване и извисяване чрез сексуални практики“.

Разследването по случая „Петрохан“ остава активно, като прокуратурата и МВР извършват множество експертизи, включително съдебномедицински, психологически и криминалистични анализи на оръжия, телефони и други доказателствени материали.

По-рано GlasNews.bg първо съобщи, че аутопсията на Калушев е готова – информация, която половин час по-късно бе потвърдена официално и от прокуратурата.

Разследването продължава, като се проверяват и финансовите и административни дейности на НПО-то на Калушев – „Национална агенция за контрол на защитените територии“.