Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти

„В случая имаме два инцидента, две местопроизшествия. Когато отидеш на място с три трупа – на зрителите им е трудно да си представят колко е трудно да бъде направен оглед на огромно пространство. Има трима души, които са предполагаеми свидетели и заподозрени – няма как да не предположим, че може да последва втори инцидент, както и се случи. Бях сигурен, че ще се случи нещо.“

Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов пред БНТ по случая „Петрохан“.

Той поздрави всички „замесени“ в пресконференцията на прокуратурата и МВР вчера, като смята, че информацията е поднесена по подходящ и достатъчен като информация начин: „Главният секретар на МВР има друга функция. Той и министърът просто ще получат сводка, която да преразкажат.”

„Няма доверие в институциите. МВР да прави каквото трябва, пък да става каквото още“, коментира той.

За информацията за видените от свидетелка джипове, той заяви: „Скоро ще има и летяща чиния, убеден съм в това. Къде бяха тези хора с джиповете? Къде е гражданската съвест да отидеш и да кажеш, че имаш информация? В цялата работа излиза, че гузен негонен бяга.“

„Истината е проста – група възрастни хора, които са делегирали безотговорно грижите за своите деца в една крехка възраст на хора, които към онзи момент са преценявали като особено интелигентни, духовни и точни; преценката им се е оказала тежка. Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти“, категоричен е Йорданов.

„Едни зрели хора – първата тройка, които причиняват смъртта си, на кого са жертва – на лошата държава, на обществото? Всеки може да намери мотив. Не мисля, че будизмът трябва да води човек към летален край, да отнеме живота си. Един нарцистичен човек е решил, че владее космическите сили и може да въздейства на другите.

Не мога да кажа, че е бил луд, говорим за други неща. Желанието за пълно отдаване, селективността, ограничаването на контактите, силното въздействие върху родителите – по-скоро остава впечатлението, че обществото му забранява нещо, което не се приема.

Големият страх е от педофилския скандал. Всички политици, навързани в това – дават си сметка, че ще се отрази на изборния резултат; замесените родители се притесняват, че са съдействали това да се случи; други, които са го познавали, се чудят как не са видели такова нещо. От 10 пункта, аз намирам 7-8 за т.нар. преференциален прелъстител“, на мнение е експертът.

