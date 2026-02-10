НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоБългарияКрими

          Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти

          Всички политици, навързани в това – дават си сметка, че ще се отрази на изборния резултат; замесените родители се притесняват, че са съдействали това да се случи; други, които са го познавали, се чудят как не са видели такова нещо

          10 февруари 2026 | 09:09 34210
          Снимка: БНТ
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          В случая имаме два инцидента, две местопроизшествия. Когато отидеш на място с три трупа – на зрителите им е трудно да си представят колко е трудно да бъде направен оглед на огромно пространство. Има трима души, които са предполагаеми свидетели и заподозрени – няма как да не предположим, че може да последва втори инцидент, както и се случи. Бях сигурен, че ще се случи нещо.

          - Реклама -
            
            

          Това заяви криминалният психолог Росен Йорданов пред БНТ по случая „Петрохан“.

          Той поздрави всички „замесени“ в пресконференцията на прокуратурата и МВР вчера, като смята, че информацията е поднесена по подходящ и достатъчен като информация начин: „Главният секретар на МВР има друга функция. Той и министърът просто ще получат сводка, която да преразкажат.”

          „Няма доверие в институциите. МВР да прави каквото трябва, пък да става каквото още“, коментира той.

          За информацията за видените от свидетелка джипове, той заяви: „Скоро ще има и летяща чиния, убеден съм в това. Къде бяха тези хора с джиповете? Къде е гражданската съвест да отидеш и да кажеш, че имаш информация? В цялата работа излиза, че гузен негонен бяга.“

          Истината е проста – група възрастни хора, които са делегирали безотговорно грижите за своите деца в една крехка възраст на хора, които към онзи момент са преценявали като особено интелигентни, духовни и точни; преценката им се е оказала тежка. Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти“, категоричен е Йорданов.

          „Едни зрели хора – първата тройка, които причиняват смъртта си, на кого са жертва – на лошата държава, на обществото? Всеки може да намери мотив. Не мисля, че будизмът трябва да води човек към летален край, да отнеме живота си. Един нарцистичен човек е решил, че владее космическите сили и може да въздейства на другите.

          Не мога да кажа, че е бил луд, говорим за други неща. Желанието за пълно отдаване, селективността, ограничаването на контактите, силното въздействие върху родителите – по-скоро остава впечатлението, че обществото му забранява нещо, което не се приема.

          Големият страх е от педофилския скандал. Всички политици, навързани в това – дават си сметка, че ще се отрази на изборния резултат; замесените родители се притесняват, че са съдействали това да се случи; други, които са го познавали, се чудят как не са видели такова нещо. От 10 пункта, аз намирам 7-8 за т.нар. преференциален прелъстител“, на мнение е експертът.

          За информацията за видените от свидетелка джипове, той заяви: „Скоро ще има и летяща чиния, убеден съм в това. Къде бяха тези хора с джиповете? Къде е гражданската съвест да отидеш и да кажеш, че имаш информация? В цялата работа излиза, че гузен негонен бяга.“

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          България

          Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)

          Екип Евроком -
          Структурата около Калушев функционира като секта или култ с изявена йерархия
          Крими

          Палежи в „Сухата река“: над 150 души живеят в страх

          Десислава Димитрова -
          Повече от 150 жители на столичния квартал „Сухата река“ живеят в постоянен страх след поредица от палежи в жилищен вход, при които неизвестен мъж подпалва асансьора на сградата.
          Крими

          Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува

          Никола Павлов -
          Стела Димитрова-Майсторова е сред най-известните български пианистки
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions