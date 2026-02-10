Ройтерс: Мистерията „Петрохан“ с шест жертви остава неразгадана

Шестима души бяха намерени мъртви в планински район на Западна България през изминалата седмица, в случай, който се отличава с противоречиви версии и необичайни обстоятелства. Заради заплетените детайли един от прокурорите дори сравни случая с култовия сериал „Туин Пийкс“, отбелязва Ройтерс в материал, посветен на мистерията „Петрохан“.

- Реклама -

Според агенцията липсата на яснота около случилото се подхранва спекулации и конспиративни теории сред българското общество.

Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“ – Евроком

В неделя полицията откри в кемпер край връх Околчица телата на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче. По информация на Ройтерс някои източници ги описват като „горски рейнджъри“, които години наред патрулирали близо до сръбската граница и подпомагали граничната полиция.

От полицията уточниха, че петима от загиналите са членували в НПО „Национална агенция за контрол на защитените територии“ и са живели в хижа „Петрохан“, докато момчето е било син на техен приятел спелеолог.

Разследващите разпространиха кадри от охранителна камера, заснети на 1 февруари, на които се вижда как шестимата си казват сбогом пред хижата. По-късно записите показват как тримата, останали вътре, подпалват сградата.

Полицията съобщи още, че членовете на организацията са били свързани с тибетския будизъм, като в хижата са открити будистки книги, статуетки и знамена. Цитира се и роднина на един от членовете, който е говорил за „изключителна психологическа нестабилност“ в групата.

Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти – Евроком

В района на хижа „Петрохан“, близо до трите тела, са открити четири гилзи, два пистолета и пушка, а съдебномедицинските експертизи показват, че изстрелите са произведени от близко разстояние, съобщиха разследващите.

В кемпера двама от загиналите са били с травми по главата, докато аутопсията на третия все още продължава.