Румъния сред най-корумпираните държави в ЕС според Transparency International

Румъния е в дъното на класацията на Европейския съюз по възприятие за корупция, показва годишният доклад на Transparency International. На практика страната има индекс, съпоставим с този на „крехки демокрации“, което я поставя сред най-проблемните държави в ЕС по отношение на корупцията в публичния сектор.

Индексът за възприятие на корупцията (CPI) измерва възприеманата корупция в публичния сектор в 182 държави и територии, като оценките варират от 0 (силно корумпирана) до 100 (много чиста). Румъния получава 45 точки, което я нарежда близо до дъното в ЕС – пред нея са само България и Унгария с по 40 точки. За сравнение, средната стойност за Европейския съюз е 62 точки.

Данните показват стагнация през последните 14 години – резултатите на Румъния се движат в тесен диапазон: от 44 точки през 2012 г. до най-високите нива от 48 точки през 2016–2017 г., без трайно подобрение.

Препоръки и ключови приоритети

Като основни препоръки за Румъния Transparency International откроява необходимостта от:

укрепване на почтеността в публичния сектор и антикорупционните реформи,

институционална стабилност на държавните органи,

засилване на оперативния капацитет на структури като ANABI и Службата за предотвратяване и борба с изпирането на пари.

Докладът подчертава и нуждата от по-високо качество и устойчивост на антикорупционните разследвания, както и от гарантиране на реални съдебни резултати, а не формални производства без последици.

Сред ключовите приоритети за 2026 г. са посочени:

приемане на законодателство за прозрачност при имуществените декларации,

изясняване на съставите на подкуп,

въвеждане на административнопроцесуални кодекси,

прилагане на пактове за почтеност при обществени поръчки с висока стойност,

търсене на отговорност от надзорните органи,

както и противодействие на дезинформацията и политическата злоупотреба с антикорупционни теми.

Румъния в европейски и глобален контекст

В глобален план силните демокрации имат среден резултат от 71 точки, докато крехките демокрации достигат средно 47 точки – ниво, до което Румъния е опасно близо.

В рамките на ЕС начело е Дания с 89 точки, следвана от Финландия (88) и Швеция (80). Държави като Германия (77), Белгия (69), Франция (66), Испания (55), Италия (53) и Хърватия (47) също се представят по-добре от Румъния.

От Transparency International предупреждават, че корупцията в световен мащаб се задълбочава дори в утвърдени демокрации. Показателен е фактът, че броят на държавите с резултат над 80 точки е намалял от 12 преди десетилетие до едва 5 в индекса за 2025 г., което очертава тревожна тенденция за глобалното управление и върховенството на закона.