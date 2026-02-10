Румънският парламент отхвърли 3 вота на недоверие срещу кабинета в един ден

Румънският парламент отхвърли трите вота на недоверие, свързани с политиките в областта на образованието, външната политика и отбраната, след напрегнато заседание на Сената, продължило повече от три часа и излъчвано на живо онлайн.

Исканията за гласуване на недоверие бяха внесени от 41 депутати от опозиционния „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) и парламентарната група „МИР – Румъния на първо място“, които се определят като проевропейски суверенисти.

Трите предложения бяха свързани със:

споразумението между ЕС и южноамериканския блок Меркосур ,

, образователната политика и бюджетните ограничения,

изказвания на министъра на отбраната относно възможно участие на румънски военни в операции, свързани с Гренландия.

Напрежение и демонстрации в залата

Заседанието премина в напрегната атмосфера. Опозиционни депутати влязоха в залата с банани, блъскаха по банките и освиркваха премиера, обвинявайки правителството, че:

„фалира икономиката заради банани от Латинска Америка“.

Премиерът Илие Боложан отговори, че се разпространява невярна информация и че критиците не разбират механизма на международната икономика. Той отхвърли твърденията, че споразумението с Меркосур е било договорено тайно или че ще постави Румъния в неизгодно положение.

Дебатът за образованието

В изказването си премиерът, който временно изпълнява и функциите на министър на образованието, защити бюджетната политика в сектора.

„Стипендията не е минимална работна заплата, не е пълна издръжка и не може да бъде. Тя е помощ и колкото и голяма да позволим да бъде, имаме задължението да поддържаме финансовия баланс на страната“, заяви Боложан.

Той подчерта, че държавата харчи около 8 500 леи годишно за обучението на всеки студент, което възлиза на близо 6 милиарда леи общо, като допълнително се финансират общежития и транспортни субсидии.

Според него финансирането трябва да отчита не само броя студенти, но и реалните резултати след дипломиране.

Отговорът на министъра на отбраната

Министърът на отбраната Раду Мируца също защити позицията си, заявявайки, че опозицията използва темата политически.

„Вотът на недоверие е демократичен инструмент, а не евтина пиар играчка“, каза той.

По думите му изказванията за Гренландия са били извадени от контекста, а темата е превърната в политическа атака.