Румънският парламент отхвърли 3 вота на недоверие срещу кабинета в един ден

Румънският парламент отхвърли трите вота на недоверие, свързани с политиките в областта на образованието, външната политика и отбраната, след напрегнато заседание на Сената, продължило повече от три часа и излъчвано на живо онлайн.
Исканията за гласуване на недоверие бяха внесени от 41 депутати от опозиционния „Алианс за обединение на румънците“ (АУР) и парламентарната група „МИР – Румъния на първо място“, които се определят като проевропейски суверенисти.
Трите предложения бяха свързани със:
- споразумението между ЕС и южноамериканския блок Меркосур,
- образователната политика и бюджетните ограничения,
- изказвания на министъра на отбраната относно възможно участие на румънски военни в операции, свързани с Гренландия.
Напрежение и демонстрации в залата
Заседанието премина в напрегната атмосфера. Опозиционни депутати влязоха в залата с банани, блъскаха по банките и освиркваха премиера, обвинявайки правителството, че:
Премиерът Илие Боложан отговори, че се разпространява невярна информация и че критиците не разбират механизма на международната икономика. Той отхвърли твърденията, че споразумението с Меркосур е било договорено тайно или че ще постави Румъния в неизгодно положение.
Дебатът за образованието
В изказването си премиерът, който временно изпълнява и функциите на министър на образованието, защити бюджетната политика в сектора.
Той подчерта, че държавата харчи около 8 500 леи годишно за обучението на всеки студент, което възлиза на близо 6 милиарда леи общо, като допълнително се финансират общежития и транспортни субсидии.
Според него финансирането трябва да отчита не само броя студенти, но и реалните резултати след дипломиране.
Отговорът на министъра на отбраната
Министърът на отбраната Раду Мируца също защити позицията си, заявявайки, че опозицията използва темата политически.
По думите му изказванията за Гренландия са били извадени от контекста, а темата е превърната в политическа атака.