НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоВойна

          Русия издирва съучастничка в покушението срещу генерал Алексеев (СНИМКА)

          10 февруари 2026 | 10:24 400
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Министерството на вътрешните работи на Руската федерация обяви за издирване Зинаида Серебрицкая, посочена като предполагаема съучастничка в покушението срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, става ясно от публикувана информация в базата данни на ведомството.

          - Реклама -
            
            

          В официалната справка се посочва единствено:

          „Основание за издирване: издирва се по член от Наказателния кодекс.“

          От МВР не уточняват по кой точно текст от закона е обявена за издирване.

          Покушението срещу Алексеев беше извършено на 6 февруари в жилищна сграда в Москва. Първият заместник-началник на Главното разузнавателно управление на руския Генерален щаб бе прострелян няколко пъти и хоспитализиран в тежко състояние.

          Два дни по-късно ФСБ съобщи, че изпълнителят на нападението – Любомир Корба – е задържан в Дубай и предаден на руските власти. Според Следствения комитет той е пристигнал в Москва в края на декември 2025 г. със задача да извърши атентата.

          По данни на разследването като предполагаеми помагачи са установени руският гражданин Виктор Васин, задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, която според службите е напуснала Русия и се намира в Украйна.

          Разследването по случая продължава.

          Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си Руските служби: Задържаните за атентата срещу Алексеев признаха вината си
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          65% от германците определят САЩ като заплаха за световния мир

          Георги Петров -
          Русия остава държавата, която най-много респонденти възприемат като риск – 81%
          Политика

          Европейският парламент гласува ускорено заема от 90 млрд. евро за Украйна

          Георги Петров -
          Гласуването обхваща както самия заем, така и необходимите промени в бюджета на ЕС
          Политика

          Калас: Освиркванията срещу Ванс показват напрежението със САЩ

          Георги Петров -
          Случаят идва в момент на повишено напрежение преди Мюнхенската конференция по сигурността
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions