Русия издирва съучастничка в покушението срещу генерал Алексеев (СНИМКА)

Министерството на вътрешните работи на Руската федерация обяви за издирване Зинаида Серебрицкая, посочена като предполагаема съучастничка в покушението срещу генерал-лейтенант Владимир Алексеев, става ясно от публикувана информация в базата данни на ведомството.

- Реклама -

В официалната справка се посочва единствено:

„Основание за издирване: издирва се по член от Наказателния кодекс.“

От МВР не уточняват по кой точно текст от закона е обявена за издирване.

Покушението срещу Алексеев беше извършено на 6 февруари в жилищна сграда в Москва. Първият заместник-началник на Главното разузнавателно управление на руския Генерален щаб бе прострелян няколко пъти и хоспитализиран в тежко състояние.

Два дни по-късно ФСБ съобщи, че изпълнителят на нападението – Любомир Корба – е задържан в Дубай и предаден на руските власти. Според Следствения комитет той е пристигнал в Москва в края на декември 2025 г. със задача да извърши атентата.

По данни на разследването като предполагаеми помагачи са установени руският гражданин Виктор Васин, задържан в Москва, и Зинаида Серебрицкая, която според службите е напуснала Русия и се намира в Украйна.

Разследването по случая продължава.