Русия ограничава „Телеграм“, 8 дела са заведени срещу социалната мрежа

Роскомнадзор ще продължи поетапното въвеждане на ограничения спрямо Telegram, за да принуди платформата да изпълнява руското законодателство и да гарантира защитата на гражданите. Това съобщиха от ведомството, цитирани от руски медии.

В официално изявление се посочва, че мерките се предприемат по решение на компетентните органи, като целта е месинджърът да спазва изискванията за контрол и премахване на съдържание, забранено в Русия.

Междувременно съд в Москва е регистрирал осем административни протокола срещу Telegram, става ясно от съдебни материали, с които разполага РИА Новости.

Седем от производствата са свързани с непремахване на информация, която според руските закони подлежи на задължително изтриване. За всяко подобно нарушение за юридически лица е предвидена глоба между 3 и 8 милиона рубли.

Осмият протокол е съставен за повторно неизпълнение на задължението за мониторинг и ограничаване на достъпа до незаконна информация, като санкцията по този текст е глоба от 4 до 8 милиона рубли.

По данни на съда, първите две дела ще бъдат разгледани още на 11 февруари в Таганския районен съд в Москва, а останалите са насрочени за разглеждане през февруари и март.