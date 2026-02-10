НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:44 Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер
          НачалоНаука и ТехнологииИТ

          Русия ограничава „Телеграм“, 8 дела са заведени срещу социалната мрежа

          10 февруари 2026 | 17:21 390
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Роскомнадзор ще продължи поетапното въвеждане на ограничения спрямо Telegram, за да принуди платформата да изпълнява руското законодателство и да гарантира защитата на гражданите. Това съобщиха от ведомството, цитирани от руски медии.

          - Реклама -
            
            

          В официално изявление се посочва, че мерките се предприемат по решение на компетентните органи, като целта е месинджърът да спазва изискванията за контрол и премахване на съдържание, забранено в Русия.

          Междувременно съд в Москва е регистрирал осем административни протокола срещу Telegram, става ясно от съдебни материали, с които разполага РИА Новости.

          Основателят на „Телеграм“: Президент на европейска държава е поръчал убийството на Чарли Кърк? Основателят на „Телеграм“: Президент на европейска държава е поръчал убийството на Чарли Кърк?

          Седем от производствата са свързани с непремахване на информация, която според руските закони подлежи на задължително изтриване. За всяко подобно нарушение за юридически лица е предвидена глоба между 3 и 8 милиона рубли.

          Осмият протокол е съставен за повторно неизпълнение на задължението за мониторинг и ограничаване на достъпа до незаконна информация, като санкцията по този текст е глоба от 4 до 8 милиона рубли.

          По данни на съда, първите две дела ще бъдат разгледани още на 11 февруари в Таганския районен съд в Москва, а останалите са насрочени за разглеждане през февруари и март.

          „Това беше хубаво плуване“: Създателят на една от най-големите социални мрежи се изкъпа в защитено езеро и получи глоба „Това беше хубаво плуване“: Създателят на една от най-големите социални мрежи се изкъпа в защитено езеро и получи глоба
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Икономика

          С 5.8 млн. евро фирми от България и Северна Македония се разширяват и модернизират

          Росица Николаева -
          Парите ще са за 11 съвместни проекта на предприятия от Благоевград, Петрич, Сандански, Гоце Делчев, Коларово и Логодаж и партньорите им от Кочани, Струмица, Валандово, Виница, Куманово и Щип
          Европа

          Politico: ЕС обсъжда ускорено „частично членство“ за Украйна още през 2027 година

          Росица Николаева -
          Подходът предполага Украйна да бъде приета в ЕС поетапно – да получава постепенно права и задължения, вместо да чака приключването на целия преговорен процес
          Икономика

          Европарламентът одобри предпазни клаузи по споразумението между ЕС и Меркосур

          Росица Николаева -
          Мерките включват допълнителни гаранции за чувствителни селскостопански продукти като говеждо и птиче месо
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions