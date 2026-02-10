НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаКрими

          Саботаж по жп мрежата в Италия в деня на старта на Олимпиадата

          Анархисти поеха отговорност, влаковете закъсняха с часове, последваха сблъсъци и политически реакции

          10 февруари 2026 | 08:29 140
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Анархистка група пое отговорност за саботаж на железопътната инфраструктура в Северна Италия, извършен в събота – в първия ден на Зимните олимпийски игри, което доведе до сериозни смущения в жп трафика.

          - Реклама -
            
            

          По данни на полицията са регистрирани три отделни инцидента на различни места, причинили закъснения до два часа и половина както за високоскоростните, така и за регионалните влакове, най-вече в района на Болоня. Няма пострадали хора, нито повредени влакове.

          Сблъсъци на протест срещу Зимните олимпийски игри в Милано – Евроком

          В разпространено онлайн изявление анархистите твърдят, че строгите мерки на правителството на премиера Джорджа Мелони срещу протестите са направили уличната конфронтация „неефективна“, което ги е принудило да търсят други форми на действие.

          В позицията си групата заявява, че е необходимо да се прибегне до нелегални методи, децентрализация на конфликта и саботаж, за да се противопоставят на ситуацията в страната.

          От полицията засега не са коментирали съдържанието на изявлението, но вицепремиерът и транспортен министър Матео Салвини обеща, че извършителите ще бъдат издирени.

          „Ще направим всичко, за да ги намерим, където и да се крият, да ги вкараме в затвора и да се изправим срещу онези, които ги защитават“,

          написа Салвини в социалната мрежа „Екс“.

          Той добави и подкрепа за игрите, определяйки ги като символ на Италия, която гради и не се предава.

          Анархистите от своя страна осъждат Олимпиадата, определяйки я като „прослава на национализма“ и твърдят, че събитието служи като площадка за тестове на системи за наблюдение и контрол на тълпите.

          Геополитика на лед: как Зимните олимпийски игри се превърнаха в арена на глобални конфликти – Евроком

          Малко след атаките срещу жп инфраструктурата група от около 100 маскирани протестиращи се отделя от основната антиолимпийска демонстрация в Милано и започва да хвърля сигнални ракети и фойерверки по полицията, което води до напрежение на място.

          Премиерът Джорджа Мелони осъди както саботажа, така и протестните действия, като определи извършителите като „врагове на Италия“.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ЕС търси формула за обвързване на членството на Украйна с бъдещо мирно споразумение

          Красимир Попов -
          Брюксел обсъжда междинни права, ясни срокове и поетапна интеграция за Киев
          Политика

          Шефът на британската държавна служба може да подаде оставка след конфликт със Стармър

          Красимир Попов -
          Разногласия за реформите и скандалът около Епстийн разклащат върха на властта в Лондон
          Общество

          Испанските синдикати прекратиха железопътната стачка след споразумение за безопасността

          Красимир Попов -
          Правителството поема ангажимент за инвестиции от 1,8 млрд. евро след две катастрофи с общо 47 жертви
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions