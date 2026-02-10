Саботаж по жп мрежата в Италия в деня на старта на Олимпиадата

Анархистка група пое отговорност за саботаж на железопътната инфраструктура в Северна Италия, извършен в събота – в първия ден на Зимните олимпийски игри, което доведе до сериозни смущения в жп трафика.

По данни на полицията са регистрирани три отделни инцидента на различни места, причинили закъснения до два часа и половина както за високоскоростните, така и за регионалните влакове, най-вече в района на Болоня. Няма пострадали хора, нито повредени влакове.

В разпространено онлайн изявление анархистите твърдят, че строгите мерки на правителството на премиера Джорджа Мелони срещу протестите са направили уличната конфронтация „неефективна“, което ги е принудило да търсят други форми на действие.

В позицията си групата заявява, че е необходимо да се прибегне до нелегални методи, децентрализация на конфликта и саботаж, за да се противопоставят на ситуацията в страната.

От полицията засега не са коментирали съдържанието на изявлението, но вицепремиерът и транспортен министър Матео Салвини обеща, че извършителите ще бъдат издирени.

„Ще направим всичко, за да ги намерим, където и да се крият, да ги вкараме в затвора и да се изправим срещу онези, които ги защитават“, написа Салвини в социалната мрежа „Екс“.

Той добави и подкрепа за игрите, определяйки ги като символ на Италия, която гради и не се предава.

Анархистите от своя страна осъждат Олимпиадата, определяйки я като „прослава на национализма“ и твърдят, че събитието служи като площадка за тестове на системи за наблюдение и контрол на тълпите.

Малко след атаките срещу жп инфраструктурата група от около 100 маскирани протестиращи се отделя от основната антиолимпийска демонстрация в Милано и започва да хвърля сигнални ракети и фойерверки по полицията, което води до напрежение на място.

Премиерът Джорджа Мелони осъди както саботажа, така и протестните действия, като определи извършителите като „врагове на Италия“.