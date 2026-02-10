НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
          Икономика

          САЩ ще финансират инициативи за свобода на словото в Европа

          Администрацията на президента Доналд Тръмп оспорва европейските регулации за онлайн съдържание

          10 февруари 2026 | 09:49 260
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Администрацията на президента Доналд Тръмп планира да осигури финансиране за инициативи, насочени към насърчаване на свободата на словото в западноевропейските държави, съюзници на Вашингтон. Това съобщи заместник държавният секретар на САЩ по публичната дипломация Сара Роджърс, цитирана от Ройтерс.

          СРАМ: Вижте на коя позиция е България по свобода на словото – Евроком

          Изявлението беше направено по време на нейно посещение в Европа, като основният акцент е поставен върху противодействието на европейски регулации, които според американските власти представляват форма на цензура, уточнява агенцията.

          Вашингтон открито се противопоставя на въвеждането на регулации като Закона за цифровите услуги на ЕС и британския Закон за онлайн безопасността, тъй като според американската страна те ограничават свободата на словото, включително критиките към имиграционната политика, и налагат тежки изисквания върху американските технологични компании. От своя страна поддръжниците на тези мерки твърдят, че те са насочени към борба с езика на омразата, дезинформацията и фалшивите новини в интернет.

          По информация на Държавния департамент, Роджърс, която е сред водещите фигури в инициативата, ще обсъжда темите за свободата на словото и цифровата свобода по време на визитите си в Будапеща, Дъблин, Варшава и Мюнхен.

          „Един от начините, по които моята служба ще работи различно, е, че ще бъдем много откровени и прозрачни за всичко, което правим.“

          По време на дискусия в Будапеща тя подчерта, че има правомощия да насочва американско финансиране чрез грантове.

          Климент Шопов: В България има свобода на словото

          „Искам да насърчавам свободата на словото в западноевропейските съюзнически демокрации и… това е, което ще правя с моите грантове.“

          Междувременно британският вестник „Файненшъл Таймс“ съобщи, позовавайки се на източници, че Роджърс е обсъждала с представители на британската опозиционна партия „Реформирай Обединеното кралство“ възможността за финансиране на мозъчни тръстове и благотворителни организации, които подкрепят политиките на президента Доналд Тръмп под мотото „Да направим Америка отново велика“.

