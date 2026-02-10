НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          11:35 Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоСвятКрими

          Съучастничката на Епстийн отказа да отговаря на въпроси при изслушване по случая

          Гилейн Максуел отказа да отговаря на въпроси пред американски законодатели, позовавайки се на конституционното си право да мълчи.

          10 февруари 2026 | 10:55 350
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Осъдената съучастничка на Джефри Епстийн се позова на Петата поправка, докато срещу нея продължава ново разследване за сексуалната мрежа на финансиста

          - Реклама -
            
            

          Разпитът на Гилейн Максуел се проведе чрез видеоразговор с федералния затвор в Тексас, където тя излежава присъда.

          Гилейн Максуел — осъдената близка сътрудничка и съучастничка на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, отказа да отговаря на въпроси по време на изслушване в Конгреса. Тя се позова на правата си по Петата поправка на Конституцията на САЩ, която ѝ дава възможност да откаже да дава показания, за да не се самоуличи.

          Макрон: Аферата „Епстийн“ засяга основно САЩ Макрон: Аферата „Епстийн“ засяга основно САЩ

          Разпитът на Максуел беше проведен чрез видеоразговор с федералния затвор в Тексас, където тя излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

          Срещу нея продължава и ново разследване, в рамките на което законодателите се опитват да изяснят как Джефри Епстийн е успявал в продължение на години да злоупотребява сексуално с непълнолетни момичета, както и дали в схемата са участвали и други влиятелни лица.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Братът на Епстийн: Тръмп нареди да го убият в затвора

          Никола Павлов -
          Марк Епстийн потвърждава, че е изпратил писмото
          ИТ

          Анализ на Harvard Business Review: Изкуственият интелект увеличава натоварването вместо да го намалява

          Михаил Георгиев -
          AI не ни облекчава работата, а просто ни кара да работим повече и по-бързо.
          Свят

          Американските сили удариха плавателен съд, заподозрян в наркотрафик, в Тихия океан

          Дамяна Караджова -
          Двама души загинаха при операцията, а спасителни екипи издириха оцелял след атаката в източната част на океана
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions