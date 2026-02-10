Съучастничката на Епстийн отказа да отговаря на въпроси при изслушване по случая

Осъдената съучастничка на Джефри Епстийн се позова на Петата поправка, докато срещу нея продължава ново разследване за сексуалната мрежа на финансиста

Разпитът на Гилейн Максуел се проведе чрез видеоразговор с федералния затвор в Тексас, където тя излежава присъда.

Гилейн Максуел — осъдената близка сътрудничка и съучастничка на сексуалния престъпник Джефри Епстийн, отказа да отговаря на въпроси по време на изслушване в Конгреса. Тя се позова на правата си по Петата поправка на Конституцията на САЩ, която ѝ дава възможност да откаже да дава показания, за да не се самоуличи.

Разпитът на Максуел беше проведен чрез видеоразговор с федералния затвор в Тексас, където тя излежава 20-годишна присъда за трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Срещу нея продължава и ново разследване, в рамките на което законодателите се опитват да изяснят как Джефри Епстийн е успявал в продължение на години да злоупотребява сексуално с непълнолетни момичета, както и дали в схемата са участвали и други влиятелни лица.