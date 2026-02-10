НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Европа Политика

          Шефът на британската държавна служба може да подаде оставка след конфликт със Стармър

          10 февруари 2026 | 03:10 30
          Снимка: Getty / PA
          Красимир Попов
          Ръководителят на британската държавна служба и министър на кабинета Крис Уърмолд може да напусне поста си заради сериозни разногласия с премиера Киър Стармър, съобщава вестник The Guardian, позовавайки се на свои източници.

          По информация на изданието, Уърмолд и обкръжението на Стармър вече водят преговори за условията на евентуалната оставка, като сред обсъжданите варианти е предлагане на място в Камарата на лордовете – горната камара на британския парламент. Уърмолд беше назначен на поста си през декември 2024 г.

          Според „Гардиън“ премиерът е бил недоволен от отказа на Уърмолд да приложи мащабна реформа на държавната служба, което е довело до ескалация на напрежението между двамата.

          Разклащането в управлението се задълбочи допълнително след оставката на началника на кабинета на премиера Морган Максуини на 8 февруари. Решението беше свързано със скандала около назначаването на Питър Манделсън за посланик на Великобритания в САЩ – фигура, чието име беше замесено в публични дискусии заради връзки с осъдения за педофилия американски финансист Джефри Епстийн.

          Ден по-късно, на 9 февруари, оставка подаде и директорът по комуникациите на премиера Тим Алън, което допълнително засили спекулациите в британската преса за възможна предстояща смяна на министър-председателя. Според анализатори, натискът върху Стармър се е увеличил именно заради това, че той е одобрил назначението на Манделсън.

          В понеделник говорител на премиера отхвърли подобни сценарии и заяви, че Стармър няма намерение да подава оставка.

          „Премиерът е концентриран върху работата, която трябва да бъде свършена“, подчерта говорителят, въпреки нарастващия обществен и политически натиск около скандала, свързан с Джефри Епстийн.

          Последвайте Евроком в Google News

