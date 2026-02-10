Ще поскъпнат ли имотите и ипотечните кредити след превалутирането

Според експерти динамиката на българския пазар на имоти все по-силно се определя от нуждите на потенциалните купувачи, а на фона на растящите цени все повече млади хора са изправени пред избора дали да закупят жилище с кредит или да останат под наем.

23-годишната Станислава взема решение да купи първото си жилище след близо шест години живот под наем в София. Макар месечната ѝ вноска по кредита да е по-висока от предишния наем, тя избира сигурността на собствен дом.

Данните от пазара показват рязко поскъпване на имотите. Едностаен апартамент в София, който през 2021 г. е струвал около 50 хиляди евро, днес достига цени от около 150 хиляди евро. За същия период наемите също са се повишили, но в значително по-умерен темп.

Според икономисти наемането често е по-изгодно в краткосрочен план, докато покупката остава предпочитан вариант за хора и семейства, търсещи дългосрочна стабилност. Очакванията около присъединяването на България към еврозоната също ускоряват покупките на жилища, въпреки че към момента няма промяна в условията по кредитирането.

След влизането на България в еврозоната интересът към покупките започва да се променя, а нуждите на обществото продължават да контролират цените на имотния пазар. Това коментираха финансистът Левон Хампарцумян и кредитният експерт Деан Василев в предаването „Твоят ден“ по NOVA NEWS.

„В момента наблюдаваме спад на ентусиазма за покупки, но не и спад в цените“, смята Хампарцумян.

По думите му имотите на добри локации ще запазят или дори леко ще повишат стойността си, докато при проекти в райони с проблемна инфраструктура е възможно понижение на цените.

От своя страна Василев подчерта, че цените няма да намалеят, ако броят на сделките не спадне сериозно.

„Има изчакване в търговията – хората се ослушват, наблюдават заетостта в София и развитието на пазара. Младите обаче все още имат стимул да купуват жилища, ако това съответства на техните дългосрочни планове“, каза той.

Той допълни, че българските банки остават ликвидни, а ипотечните кредити продължават да се формират на база плаващ лихвен процент, като спестяванията на домакинствата достигат рекордните 107 млрд. лева.

Хампарцумян посочи още, че Европейската централна банка задържа лихвите ниски заради високите дългове на южноевропейските държави.

„Лихвите ще се движат плавно нагоре-надолу. Всеки, който взима ипотека, се съгласява с това, че лихвата може да се променя“, обясни Хампарцумян.

Той подчерта, че не се очаква рязко поскъпване на ипотечните кредити.

По отношение на инвестициите в имоти Хампарцумян предупреждава, че рискът в момента е по-висок от обичайното.