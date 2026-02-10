Силна буря връхлетя българската антарктическа експедиция

Тридесет и четвъртата българска антарктическа експедиция бе връхлетяна от най-силната буря от началото на мисията, започнала в средата на ноември.

Поривите на вятъра достигат над 150 км/ч, а сградите на българската база „Св. Климент Охридски“ буквално вибрират. Според информацията придвижването между постройките е опасно, заради екстремните условия.

Междувременно българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) потърси укритие в залив край испанската база „Хуан Карлос I“, тъй като силният вятър и вълните правят невъзможно спускането на лодки до брега.

Заради бурята слизането на учени и логистици на сушата е отложено, като се очаква транспортирането им да стане едва при подобряване на времето.

Прогнозите сочат, че бурята няма да утихне поне през следващите 24 часа, което задържа работата на експедицията.

НИК 421 отплава от Варна на 7 ноември, а на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан достигна военната база в аржентинския град Мар дел Плата, преди да продължи към Ледения континент.