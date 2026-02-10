НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятДруги

          Силна буря връхлетя българската антарктическа експедиция

          Ветрове над 150 км/ч блокираха придвижването и разтоварването на екипа

          10 февруари 2026 | 08:19 361
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Тридесет и четвъртата българска антарктическа експедиция бе връхлетяна от най-силната буря от началото на мисията, започнала в средата на ноември.

          - Реклама -
            
            

          Поривите на вятъра достигат над 150 км/ч, а сградите на българската база „Св. Климент Охридски“ буквално вибрират. Според информацията придвижването между постройките е опасно, заради екстремните условия.

          НИК 421 „Св. св. Кирил и Методий“ достигна Антарктида

          Междувременно българският научноизследователски кораб „Св. св. Кирил и Методий“ (НИК 421) потърси укритие в залив край испанската база „Хуан Карлос I“, тъй като силният вятър и вълните правят невъзможно спускането на лодки до брега.

          Заради бурята слизането на учени и логистици на сушата е отложено, като се очаква транспортирането им да стане едва при подобряване на времето.

          Ледникът Туейтс в Антарктида губи 50 млрд. тона лед годишно

          Прогнозите сочат, че бурята няма да утихне поне през следващите 24 часа, което задържа работата на експедицията.

          НИК 421 отплава от Варна на 7 ноември, а на 13 декември 2025 г. след едномесечно плаване през Атлантическия океан достигна военната база в аржентинския град Мар дел Плата, преди да продължи към Ледения континент.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Япония се включва в инициативата на НАТО за подкрепа на Украйна

          Десислава Димитрова -
          Правителството на Япония взе решение да се присъедини към инициативата на НАТО за военна подкрепа на Украйна, известна като „Списък с първостепенните нужди на Украйна“.
          Политика

          Тръмп заплаши да спре откриването на нов мост между САЩ и Канада

          Десислава Димитрова -
          Доналд Тръмп обяви, че може да блокира откриването на новия международен мост между САЩ и Канада, ако страната му не получи по-голямо участие в проекта.
          Политика

          Президентът Доналд Тръмп планира визита в Китай в началото на април

          Красимир Попов -
          Очаква се среща със Си Дзинпин в Пекин и ответно посещение на китайския лидер във Вашингтон
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions