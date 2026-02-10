СЛЕД 6 ТРУПА: Правосъдният министър разпореди проверка на регистрацията на организацията от Петрохан

Министърът на правосъдието Георги Георгиев е разпоредил проверка на Агенцията по вписванията за регистрацията на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, съобщиха от Министерството на правосъдието в отговор на запитване на „24 часа“.
Сдружението придоби обществена известност след трагичните събития край хижа „Петрохан“, при които бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. По данни от разследването, мъжете са били свързани с неправителствената организация, ръководена от Ивайло Калушев.
Проверката е разпоредена заради използването на наименованието „национална агенция“, което според институциите може да създаде впечатление, че структурата изпълнява функции на държавен орган.
Целта е да се установи дали използването на подобни имена може да заблуждава гражданите относно характера и правомощията на съответните организации, както и дали регистрацията е извършена съобразно действащото законодателство.