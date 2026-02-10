НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          11:35 Аутопсията на момчето е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан" говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан"09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан": Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          Начало България Правосъдие

          СЛЕД 6 ТРУПА: Правосъдният министър разпореди проверка на регистрацията на организацията от Петрохан

          10 февруари 2026 | 10:35
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Министърът на правосъдието Георги Георгиев е разпоредил проверка на Агенцията по вписванията за регистрацията на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, съобщиха от Министерството на правосъдието в отговор на запитване на „24 часа“.

          Сдружението придоби обществена известност след трагичните събития край хижа „Петрохан“, при които бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. По данни от разследването, мъжете са били свързани с неправителствената организация, ръководена от Ивайло Калушев.

          Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев Бащата на убитото дете от Петрохан съветван от години да си вземе сина от Калушев

          Проверката е разпоредена заради използването на наименованието „национална агенция“, което според институциите може да създаде впечатление, че структурата изпълнява функции на държавен орган.

          Проверката ще обхване както процедурата по регистрация на конкретното сдружение, така и справка за други организации и дружества, в чиито наименования присъстват формулировки като „национална агенция“, „агенция за контрол“ и сходни наименования, посочват от министерството.

          Целта е да се установи дали използването на подобни имена може да заблуждава гражданите относно характера и правомощията на съответните организации, както и дали регистрацията е извършена съобразно действащото законодателство.

          Лияна Панделиева: Името „Национална агенция“ за НПО не е случайно внушение, а сериозен институционален проблем Лияна Панделиева: Името „Национална агенция“ за НПО не е случайно внушение, а сериозен институционален проблем
