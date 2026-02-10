СЛЕД 6 ТРУПА: Правосъдният министър разпореди проверка на регистрацията на организацията от Петрохан

Министърът на правосъдието Георги Георгиев е разпоредил проверка на Агенцията по вписванията за регистрацията на сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“, съобщиха от Министерството на правосъдието в отговор на запитване на „24 часа“.

Сдружението придоби обществена известност след трагичните събития край хижа „Петрохан“, при които бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев. По данни от разследването, мъжете са били свързани с неправителствената организация, ръководена от Ивайло Калушев.

Проверката е разпоредена заради използването на наименованието „национална агенция“, което според институциите може да създаде впечатление, че структурата изпълнява функции на държавен орган.

Проверката ще обхване както процедурата по регистрация на конкретното сдружение, така и справка за други организации и дружества, в чиито наименования присъстват формулировки като „национална агенция“, „агенция за контрол“ и сходни наименования, посочват от министерството.

Целта е да се установи дали използването на подобни имена може да заблуждава гражданите относно характера и правомощията на съответните организации, както и дали регистрацията е извършена съобразно действащото законодателство.