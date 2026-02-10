НА ЖИВО
          След нападението с нож във Варна: Заподозреният е задържан, не са установени психични проблеми

          86-годишният мъж остава в тежко състояние, а близките му настояват за по-строги мерки за сигурност

          10 февруари 2026 | 11:15
          Той е с множество криминални регистрации.

          Възрастен мъж е в критично състояние след брутално нападение с нож във Варна. 86-годишният Васил Тепеделенев, известен като Васко Моржа, е бил намушкан многократно в неделя вечерта в района на Морската градина.

          По първоначални данни мъжът е бил нападнат внезапно и намушкан неколкократно, след което извършителят е избягал от мястото. Освен прободните рани, пострадалият е бил удрян, бутан и ритан. Той е настанен в реанимация, като състоянието му се подобрява, но остава тежко.

          Полицията е задържала заподозрян за нападението — 44-годишен мъж с множество предишни криминални регистрации, който е задържан за срок от 24 часа. Към момента няма данни той да е диагностициран с психично заболяване.

          80-годишен с опасност за живота, след като е бил намушкан в подлез във Варна 80-годишен с опасност за живота, след като е бил намушкан в подлез във Варна

          По думите на близките на пострадалия, нападателят е познат в района на т.нар. „Топлата вода“ във Варна, където Васил редовно спортува и се къпе. По непотвърдена информация мъжът е отправял провокации към него и други хора, а минувачи неколкократно са опитвали да предотвратят конфликти. Именно това може да е довело до последвалата агресия.

          „Дядо ми е човек с авторитет сред хората там. Не е имало никакъв разговор по време на самото нападение. Всичко е станало внезапно“, разказва внукът на Васил.

          Случаят беше коментиран и от психолога Нина Петрова, близка на пострадалия, която определи случилото се като „симптом на системен провал“. Според нея липсата на контрол и последваща грижа за хора с психични и поведенчески проблеми създава риск не само за тях, но и за обществото.

          „Хората често биват изписвани без адекватно лечение и без надзор върху приема на лекарства“, посочи тя.

          След нападението близките на пострадалия обявиха, че ще настояват за повече мерки за превенция и самозащита, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.

