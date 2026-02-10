След нападението с нож във Варна: Заподозреният е задържан, не са установени психични проблеми

Той е с множество криминални регистрации.

Възрастен мъж е в критично състояние след брутално нападение с нож във Варна. 86-годишният Васил Тепеделенев, известен като Васко Моржа, е бил намушкан многократно в неделя вечерта в района на Морската градина.

По първоначални данни мъжът е бил нападнат внезапно и намушкан неколкократно, след което извършителят е избягал от мястото. Освен прободните рани, пострадалият е бил удрян, бутан и ритан. Той е настанен в реанимация, като състоянието му се подобрява, но остава тежко.

Полицията е задържала заподозрян за нападението — 44-годишен мъж с множество предишни криминални регистрации, който е задържан за срок от 24 часа. Към момента няма данни той да е диагностициран с психично заболяване.

По думите на близките на пострадалия, нападателят е познат в района на т.нар. „Топлата вода“ във Варна, където Васил редовно спортува и се къпе. По непотвърдена информация мъжът е отправял провокации към него и други хора, а минувачи неколкократно са опитвали да предотвратят конфликти. Именно това може да е довело до последвалата агресия.

„Дядо ми е човек с авторитет сред хората там. Не е имало никакъв разговор по време на самото нападение. Всичко е станало внезапно“, разказва внукът на Васил.

Случаят беше коментиран и от психолога Нина Петрова, близка на пострадалия, която определи случилото се като „симптом на системен провал“. Според нея липсата на контрол и последваща грижа за хора с психични и поведенчески проблеми създава риск не само за тях, но и за обществото.

„Хората често биват изписвани без адекватно лечение и без надзор върху приема на лекарства“, посочи тя.

След нападението близките на пострадалия обявиха, че ще настояват за повече мерки за превенция и самозащита, за да се предотвратят подобни инциденти в бъдеще.