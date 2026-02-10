НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          България

          Службите да кажат след трагедията „Петрохан": Редно ли е да има НПО „Национална асоциация сигурност"?

          10 февруари 2026 | 17:01
          Катя Илиева
          Редно ли е НПО да се нарече „Национална асоциация сигурност“? Този въпрос особено е актуален около трагедията „Петрохан“, която завърши фатално за 6-ма от членовете на „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

          Проверка на Евроком показва, че до името на организацията по сигурност стои лого, идентично с това на МВР. На практика това би могло да заблуди читателите, че става дума за държавна структура.

          Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил

          Организацията е създадена преди близо 31 години, но до този момент никой не е реагирал на името и логото й. Използването на думата „Национална“ може не само да въведе хората в заблужедние, но и нещо по-лошо – да се злоупотреби. От страницата на НПО-то разбираме, че то е със седалище в София и с представителство във Виена -Австрия. В него основно членуват бивши служители на МВР. Според наши източници сред тях има не малко агенти на бившата Държавна сигурност.

          Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео) Недялко Недялков пред Евроком за трагедията в Петрохан: Това е българският вариант на „Епстийн“, има политически чадър (видео)

          Според част от целите на организацията, тя: „Съдейства за осигуряване на правна и социална защита на своите членове и симпатизанти. Сътрудничи с неправителствени сдружения, обществени организации  и учреждения по въпросите на националната сигурност и опазване на обществения ред. Организира и участва в обществени форуми и публични дискусии по проблемите за опазване на обществените интереси, ред, сигурност  и имущество. Установява и поддържа контакти  със сродни органи, организации и сдружения в страната и в чужбина в полза на интересите на Р България и в съответствие с действащото законодателство“.

          Справка в сайта на Външно министрество показва, че през 2010 г.ведомството сключва договор с фирма, намираща се на същия адрес. Последно структурата е раздавала награди в Троян, провеждала е срещи с шефа на полицията в Ловеч.

