Службите да кажат след трагедията „Петрохан“: Редно ли е да има НПО „Национална асоциация сигурност“?

Редно ли е НПО да се нарече „Национална асоциация сигурност“? Този въпрос особено е актуален около трагедията „Петрохан“, която завърши фатално за 6-ма от членовете на „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

Проверка на Евроком показва, че до името на организацията по сигурност стои лого, идентично с това на МВР. На практика това би могло да заблуди читателите, че става дума за държавна структура.

Организацията е създадена преди близо 31 години, но до този момент никой не е реагирал на името и логото й. Използването на думата „Национална“ може не само да въведе хората в заблужедние, но и нещо по-лошо – да се злоупотреби. От страницата на НПО-то разбираме, че то е със седалище в София и с представителство във Виена -Австрия. В него основно членуват бивши служители на МВР. Според наши източници сред тях има не малко агенти на бившата Държавна сигурност.

Според част от целите на организацията, тя: „Съдейства за осигуряване на правна и социална защита на своите членове и симпатизанти. Сътрудничи с неправителствени сдружения, обществени организации и учреждения по въпросите на националната сигурност и опазване на обществения ред. Организира и участва в обществени форуми и публични дискусии по проблемите за опазване на обществените интереси, ред, сигурност и имущество. Установява и поддържа контакти със сродни органи, организации и сдружения в страната и в чужбина в полза на интересите на Р България и в съответствие с действащото законодателство“.

Справка в сайта на Външно министрество показва, че през 2010 г.ведомството сключва договор с фирма, намираща се на същия адрес. Последно структурата е раздавала награди в Троян, провеждала е срещи с шефа на полицията в Ловеч.