      вторник, 10.02.26
          Терзиев поиска оставката на шефа на „Столичен автотранспорт“ ЕАД

          Искането е провокирано от управленски решения, които натоварват бюджета с дългосрочни финансови взаиомоотношения

          10 февруари 2026 | 15:42 950
          Снимка: БГНЕС
          Кметът на София Васил Терзиев поиска оставката на временно изпълняващия длъжността директор на „Столичен автотранспорт“ ЕАД Стилиян Манолов. Градоначалникът настоява за незабавно провеждане на конкурс за ново ръководство и заедно със заместник-кмета Виктор Чаушев внесе доклад за независим одит на всички общински транспортни дружества.

          Искането е провокирано от управленски решения, които според общината натоварват бюджета с дългосрочни финансови ангажименти без реален контрол. Терзиев посочи като проблемни конкретни договори за доставка на горива и покупка на стари автобуси, които увеличават разходите, без да повишават качеството на услугата за гражданите.

          В края на 2025 г. „Столичен автотранспорт“ е подписал договор за доставка на природен газ на стойност до 63 млн. лв. без ДДС, който ще важи до 1 януари 2029 г. Въпреки че дружеството има лиценз за директна покупка, горивото се осигурява чрез посредник с фиксирана надбавка от 7,80 евро на мегаватчас. Според кметството това генерира над 4 млн. евро разходи за посредничество, които няма да отидат за подобряване на транспорта.

          На 30 януари тази година е сключен и договор за 25 употребявани съчленени автобуса на 18-годишна възраст. Общата стойност на сделката е 2,37 млн. евро, или близо 95 000 евро на брой без ДДС. От „Московска“ 33 твърдят, че на европейския пазар подобни превозни средства се предлагат на многократно по-ниски цени, а старата техника ще натовари системата с разходи за ремонти.

          Предложеният одит ще обхване „Столичен автотранспорт“, „Столичен електротранспорт“, „Метрополитен“ и Центъра за градска мобилност. Целта е да се установи реалната себестойност на транспортната услуга и ефективността на разходите, за да се спре натрупването на дефицити.

          Финансовият анализ показва структурна дупка от около 45 млн. лв. годишно в бюджета на София след мерките за решаване на транспортната криза през 2025 г. „Това са симптоми на дълбока ерозия на модела на управление, а не изолирани инциденти“, коментира Васил Терзиев.

