Командир на батальон от 103-ти мотострелкови полк от група армии „Юг“ с позивна „Моздок“ заяви пред РИА Новости, че двама бойци от украинското подразделение „Азов“ са се самоубили, след като попаднали под обстрел от две страни на Константиновското направление на фронта в Украйна.

По думите му, руските подразделения са нанесли огнево поражение, докато в същото време украинските сили също са обстрелвали позициите, заемани от бойците.

„Ситуацията им беше безизходна. По прихваната радиовръзка чухме как първо единият се самоуби, след това и вторият“, твърди командирът.

Според него украинските подразделения са заемали позиции в района на Клебан-Бикското водохранилище, но впоследствие са започнали да се изтеглят към Константиновка заради настъплението на руските сили.

Командирът допълва, че на мястото им били изпратени подразделения на териториалната отбрана, които според него нямали желание да водят активни бойни действия.

Той посочва още, че при настъплението в района на водохранилището са били убити 38 украински военнослужещи, сред които представители на „Азов“, мобилизирани бойци и части на териториалната отбрана.

По данни на руската страна, за последното денонощие украинските сили в района на Константиновка са понесли загуби до 125 военнослужещи, както и военна техника, включително танк Leopard, бронетранспортьор М113, четири бойни бронирани машини, десет автомобила, артилерийско оръдие и склад с материали.