      вторник, 10.02.26
          Война

          Тотален колапс: Бойци от „Азов" започнаха да се самоубиват на фронта

          Командир на батальон от 103-ти мотострелкови полк от група армии „Юг“ с позивна „Моздок“ заяви пред РИА Новости, че двама бойци от украинското подразделение „Азов“ са се самоубили, след като попаднали под обстрел от две страни на Константиновското направление на фронта в Украйна.

          По думите му, руските подразделения са нанесли огнево поражение, докато в същото време украинските сили също са обстрелвали позициите, заемани от бойците.

          „Ситуацията им беше безизходна. По прихваната радиовръзка чухме как първо единият се самоуби, след това и вторият“, твърди командирът.

          Според него украинските подразделения са заемали позиции в района на Клебан-Бикското водохранилище, но впоследствие са започнали да се изтеглят към Константиновка заради настъплението на руските сили.

          „Азов“: Преговорите за мир влияят много негативно на ВСУ „Азов“: Преговорите за мир влияят много негативно на ВСУ

          Командирът допълва, че на мястото им били изпратени подразделения на териториалната отбрана, които според него нямали желание да водят активни бойни действия.

          Той посочва още, че при настъплението в района на водохранилището са били убити 38 украински военнослужещи, сред които представители на „Азов“, мобилизирани бойци и части на териториалната отбрана.

          По данни на руската страна, за последното денонощие украинските сили в района на Константиновка са понесли загуби до 125 военнослужещи, както и военна техника, включително танк Leopard, бронетранспортьор М113, четири бойни бронирани машини, десет автомобила, артилерийско оръдие и склад с материали.

          Зимата като оръжие: милиони в Украйна остават без ток и отопление след удари по енергийната инфраструктура Зимата като оръжие: милиони в Украйна остават без ток и отопление след удари по енергийната инфраструктура
          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Еврокомисарят по отбраната тръгва на „ракетна обиколка“ за повече производство

          Георги Петров -
          Инициативата идва на фона на войната в Украйна, която разчита основно на американски ракети за отбраната си срещу Русия
          Война

          Зимата като оръжие: милиони в Украйна остават без ток и отопление след удари по енергийната инфраструктура

          Дамяна Караджова -
          Разрушени отоплителни мрежи, прекъсвания на електрозахранването и студ поставят милиони жители на Киев пред тежко изпитание
          Война

          Папа Лъв XIV изпрати генератори и лекарства за Украйна

          Десислава Димитрова -
          Папа Лъв XIV изпрати 80 електрически генератора и лекарства за подпомагане на хората в Украйна, които продължават да страдат от студа и последиците от войната.
          Вашият коментар
