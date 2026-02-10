Тръмп отменя ключово климатично заключение от ерата „Обама“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще финализира отмяната на ключово научно заключение, което стои в основата на правомощията на федералното правителство да регулира емисиите на парникови газове, съобщи прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

- Реклама -

По време на брифинг тя обяви, че държавният глава ще бъде придружен от администратора на Агенцията за опазване на околната среда Лий Зелдин, за да формализира отмяната на т.нар. „заключение за заплаха“ от 2009 г., прието по време на управлението на Барак Обама.

По думите ѝ това ще представлява „най-мащабното дерегулаторно действие в американската история“.

Левит подчерта, че отмяната на заключението ще спести на американските граждани около 1,3 трилиона долара, свързани с разходи за екологични регулации, и ще ограничи значително федералната намеса в икономиката.

Заключението от 2009 г. даваше правно основание на правителството на САЩ да третира парниковите газове като заплаха за общественото здраве и околната среда, което позволи налагането на широк кръг климатични регулации върху енергийния, транспортния и индустриалния сектор.

Решението на администрацията на Тръмп се очаква да предизвика остри реакции от страна на екоорганизации и опозицията, но Белият дом настоява, че мярката е ключова за икономическия растеж и за намаляване на административната тежест върху бизнеса.