НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          18:28 Костадинов: Ще внесем закон за НПО-тата, които се наричат „национални“17:59 Разследващи отвориха телефона на Ивайло Калушев, намериха клипове със секс17:33 Проф. Галунов: Забавянето похаби енергията на протеста и води до напрежение16:30 Няма безплатен обяд: ChatGPT внедрява реклами15:49 92 години от рождението на Татяна Лолова: Близки и почитатели организират хепънинг в Пловдив14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?
          НачалоСвятПолитика

          Тръмп отменя ключово климатично заключение от ерата „Обама“

          10 февруари 2026 | 21:44 320
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Президентът на САЩ Доналд Тръмп ще финализира отмяната на ключово научно заключение, което стои в основата на правомощията на федералното правителство да регулира емисиите на парникови газове, съобщи прессекретарят на Белия дом Каролайн Левит.

          - Реклама -
            
            

          По време на брифинг тя обяви, че държавният глава ще бъде придружен от администратора на Агенцията за опазване на околната среда Лий Зелдин, за да формализира отмяната на т.нар. „заключение за заплаха“ от 2009 г., прието по време на управлението на Барак Обама.

          По думите ѝ това ще представлява „най-мащабното дерегулаторно действие в американската история“.

          Левит подчерта, че отмяната на заключението ще спести на американските граждани около 1,3 трилиона долара, свързани с разходи за екологични регулации, и ще ограничи значително федералната намеса в икономиката.

          Заключението от 2009 г. даваше правно основание на правителството на САЩ да третира парниковите газове като заплаха за общественото здраве и околната среда, което позволи налагането на широк кръг климатични регулации върху енергийния, транспортния и индустриалния сектор.

          Решението на администрацията на Тръмп се очаква да предизвика остри реакции от страна на екоорганизации и опозицията, но Белият дом настоява, че мярката е ключова за икономическия растеж и за намаляване на административната тежест върху бизнеса.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Мелони почете жертвите на фойбите и изселването на италианците от Истрия и Далмация

          Красимир Попов -
          Италианският премиер заяви, че държавата няма право да мълчи или да омаловажава престъпленията на режима на Тито след Втората световна война
          Общество

          Почина Георги (Джордж) Лебамов – емблематична фигура на македоно-българската общност в Северна Америка

          Красимир Попов -
          Бивш председател на Македонската патриотична организация в САЩ и Канада остави дълбока следа в обществената и историческата памет на българите зад океана
          Политика

          Боряна Димитрова: Липсва външнополитически дебат, Радев няма да предизвика „цунами“

          Красимир Попов -
          Социологът Боряна Димитрова: партиите имат външнополитически залози, но не ги споделят публично
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions