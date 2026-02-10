НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Тръмп заплаши да спре откриването на нов мост между САЩ и Канада

          Вашингтон иска по-голям дял в проекта, финансиран изцяло от Канада

          10 февруари 2026 | 08:10 500
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че може да блокира откриването на новия международен мост между САЩ и Канада, ако страната му не получи по-голямо участие в проекта.

          Става дума за все още изграждащия се мост „Горди Хау“, който трябва да свърже канадската провинция Онтарио с американския щат Мичиган. По думите на Тръмп, САЩ трябва да притежават поне половината от съоръжението, като той подчерта, че няма да позволи пускането му в експлоатация, докато страната му не бъде „напълно компенсирана“.

          Президентът Доналд Тръмп планира визита в Китай в началото на април

          В публикация в социалната мрежа Truth Social държавният глава съобщи, че ще започне незабавни преговори с Канада, като обвини северната съседка, че не се отнася справедливо към САЩ. Той изрази и недоволство, че при строителството не са използвани американски материали.

          Проектът е на стойност 4,7 милиарда долара и се финансира изцяло от Канада, а според Управата на моста „Уиндзор–Детройт“ съоръжението ще бъде съвместна собственост на канадското правителство и щата Мичиган. Очаква се мостът да бъде открит по-късно тази година.

          Напрежението между Вашингтон и Отава се засили и след като Тръмп разкритикува канадския премиер Марк Карни за опитите му да задълбочи търговските връзки с Китай. САЩ вече заплашиха Канада със 100-процентни мита след посещението на Карни в Пекин.

          САЩ предават ключови командвания в НАТО на Европа под натиска на президента Доналд Тръмп

          От завръщането си в Белия дом през януари 2025 г., Тръмп нееднократно влиза в остри спорове с Канада по търговски и политически въпроси, включително чрез противоречиви коментари за бъдещия ѝ статут.

