НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:44 Прокуратурата обяви с какво оръжие са убити тримата в кемпера14:08 Аутопсията на Ивайло Калушев е готова: какво показва?12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни
          НачалоСвятИкономика

          Управителят на Централната френска банка подаде изненадваща оставка

          Франсоа Вилерой дьо Гало се оттегля година и половина преди края на мандата си, а моментът се приема като стратегически за бъдещето на институцията.

          10 февруари 2026 | 14:30 260
          Снимка: БГНЕС
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Сподели
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Управителят на Френската централна банка Франсоа Вилерой дьо Гало подаде оставката си, която ще влезе в сила през юни 2026 г. Неочакваното решение идва около 18 месеца преди вторият му мандат да приключи по план през октомври 2027 г., съобщава „Евронюз“.

          - Реклама -
            
            

          Този ход стратегически прехвърля отговорността за избора на негов наследник върху френския президент Еманюел Макрон.

          Ако Вилерой дьо Гало беше останал до края на мандата си, назначаването на следващия управител на Банката на Франция щеше да бъде задача на победителя в президентските избори през април 2027 г., които според настоящи социологически проучвания биха могли да бъдат спечелени от кандидат на крайната десница.

          Макар управителят да посочва лични причини за напускането, включително намерението си да оглави фондация Apprentis d’Auteuil, благотворителна организация за уязвими младежи, моментът се тълкува като пресметнат опит да се защити бъдещото ръководство на институцията.

          Критична ситуация и във Франция: Висок дълг, дефицит, липса на редовен бюджет и удължаване на стария Критична ситуация и във Франция: Висок дълг, дефицит, липса на редовен бюджет и удължаване на стария

          В прессъобщение Вилерой дьо Гало заявява:

          „Малко повече от година преди края на втория ми мандат ми се струва, че ще съм изпълнил основната част от мисията си“.

          В отделно писмо до служителите на Банката на Франция управителят, който ръководи институцията близо 11 години, признава, че:

          „това решение може да дойде като изненада“.

          Оставка след стабилизация

          Според анализатори Вилерой дьо Гало е избрал момент на относителна финансова и политическа стабилност за своето оттегляне.

          След продължителен законодателен застой във Франция, довел до падането на няколко правителства, министър-председателят Себастиан Лекорню успя да осигури одобрението на бюджета за 2026 г., представен в началото на месеца.

          През по-голямата част от края на 2025 г. неспособността на страната да приеме бюджет разтревожи инвеститорите и доведе до скок на рисковата премия по френския дълг до най-високи нива от години. С изчакването на окончателното приемане на бюджета Вилерой дьо Гало на практика гарантира, че напускането му няма да предизвика ново напрежение на пазарите или да задълбочи политическата криза.

          Така президентът Еманюел Макрон вече може да се съсредоточи върху избора на наследник, който вероятно ще бъде в синхрон с неговата проевропейска и центристка икономическа визия.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Линдзи Вон: Не съжалявам за риска на Олимпиадата, въпреки тежката контузия

          Дамяна Караджова -
          Американската легенда в ските ще се подложи на нови операции след фрактура, получена по време на спускането в Милано-Кортина
          Политика

          Нетаняху и Тръмп обсъждат Иран във Вашингтон

          Десислава Димитрова -
          Нетаняху ще проведе среща във Вашингтон с Тръмп, като основната му цел е да го убеди да възприеме по-твърда позиция по отношение на иранската програма за балистични ракети в предстоящия кръг от преговори.
          Крими

          Петрохан и Джонстаун: Когато въпросите остават без отговор

          Георги Петров -
          От бившата хижа в Стара планина до джунглата в Гаяна – две различни истории, свързани от един общ фактор. Липса на информация!
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions