      сряда, 11.02.26
          Икономика

          Ватиканската банка пусна фондови индекси по католически принципи в САЩ и Еврозоната

          10 февруари 2026 | 23:34 120
          Снимка: Andreas Solaro / AFP
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Ватиканската банка официално стартира два фондови индекса – един, насочен към САЩ, и друг към Еврозоната, съставени от акции на компании, които според институцията спазват католическите принципи. Инициативата е реализирана в партньорство с Morningstar и представлява необичайно сътрудничество между Ватикана и глобалния финансов сектор.

          Ватиканската банка, официално известна като Институт за религиозни дела (IOR), съобщи, че новите индекси носят имената Morningstar IOR US Catholic Principles и Morningstar IOR Eurozone Catholic Principles.

          Всеки от двата индекса включва по 50 средни и големи компании, сред които технологични гиганти и водещи финансови фирми, които според IOR са „в съответствие с католическите учения по въпросите на живота, социалната отговорност и опазването на околната среда“.

          По данни на Morningstar сред водещите участия в американския индекс са компании като Meta и Amazon, докато европейският индекс включва дружества като ASML, Deutsche Telekom и SAP.

          Партньорството между IOR и Morningstar идва след години на усилия за възстановяване на репутацията на Ватиканската банка, чийто имидж беше сериозно накърнен от скандали, свързани със злоупотреби и измамни финансови практики. Покойният папа Франциск вече беше утвърдил поредица от реформи, насочени към по-голяма прозрачност и контрол в дейността на институцията.

          Ходът на Ватиканската банка съвпада и с период, в който ESG фондовете отбелязват значителни отливи на капитал. Въпреки това инвестирането, основано на католически ценности, не е нова концепция и вече има утвърдени конкуренти на пазара.

          Сред тях е базираният в САЩ борсово търгуван фонд S&P 500 Catholic Values Index, структуриран по сходен модел и оценяван на над 1 млрд. долара (около 840 млн. евро). Освен това американският семеен фонд Ave Maria Mutual Funds отчете над 3,8 млрд. долара (3,2 млрд. евро) активи през миналата година, като също заявява, че следва инвестиционна стратегия, изградена върху католическите принципи.

