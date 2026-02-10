„Възраждане“ поиска изслушване в парламента на всички институции заради „Петрохан“

Парламентарната група на „Възраждане“ е внесла искане до председателя на 51-вото Народно събрание за провеждане на изслушване на ръководителите на всички институции, ангажирани с разследването на случаите край хижа „Петрохан“ и връх Околчица.

От партията настояват в парламента да бъдат изслушани представители на Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) и Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП).

Според внесеното искане целта е да бъдат изяснени фактите и обстоятелствата, довели до шестте смъртни случая в района на хижа „Петрохан“ и в района на връх Околчица, както и дейността на лица и организации, пребивавали в тези райони.

От „Възраждане“ настояват да бъде представена информация за наличието и обработването на сигнали от компетентните държавни органи, евентуални данни за противообществени и престъпни прояви, извършените проверки, анализи и изготвени доклади, както и за предприетите или непредприети действия от страна на институциите.

В искането се поставя и въпросът за евентуално частно финансиране, както и за последващия институционален контрол върху подобни дейности.