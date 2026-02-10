Великобритания удължи лиценза за дъщерните дружества на „Лукойл“ в България до август 2026 г.

Великобритания удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на „Лукойл“ в България, съобщиха от Министерството на енергетиката. Така лицензът, който първоначално трябваше да изтече през февруари 2026 г., ще бъде валиден до 13 август 2026 г.

От ведомството подчертават, че в резултат на последователни действия на правителствено ниво още от първия ден след въвеждането на санкциите, България успява да осигури стабилност за гражданите и бизнеса, както и безпроблемна работа на ключовата инфраструктура в енергийния сектор.

Министерството на енергетиката продължава да работи в тясно сътрудничество с международните партньори за запазване на работните места, осигуряване на нормалната работа на българската рафинерия и гарантиране на енергийната сигурност на страната, посочват от институцията.

Генералният лиценз обхваща компаниите Лукойл България, Лукойл Нефтохим Бургас, Лукойл Ейвиейшън България и Лукойл – България бункер. Той влезе в сила на 14 ноември 2025 г., а след поредица от разговори между министъра на енергетиката и международни партньори срокът му беше удължен с още шест месеца.

БГНЕС припомня, че САЩ и Великобритания наложиха санкции на Лукойл заради войната на Русия срещу Украйна. В този контекст българското правителство назначи специален управител в рафинерията в Бургас, чиято задача е да гарантира, че финансовите потоци няма да бъдат използвани за финансиране на военни действия.

На 20 април се очаква САЩ да вземат решение дали да удължат дерогацията за „Лукойл“, като това вероятно ще съвпадне с периода около предсрочните парламентарни избори в България, които се очаква да се проведат на 19 април.

Междувременно интересът към придобиването на чуждестранните активи на „Лукойл“ остава висок. Активите се оценяват на около 22 млрд. долара, като сред потенциалните купувачи се посочват Шеврон и инвестиционният фонд Carlyle.