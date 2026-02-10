Венецуела затяга репресиите: съюзник на Мария Корина Мачадо задържан часове след освобождаването си

Венецуелската носителка на Нобелова награда за мир Мария Корина Мачадо заяви, че въоръжени правителствени агенти са „отвлекли“ неин близък съюзник, само часове след като той е бил освободен от затвора и е призовал за демократични избори.

По думите на Мачадо група тежко въоръжени мъже в цивилни дрехи са отвлекли Хуан Пабло Гуанипа – 61-годишен опозиционен лидер – в квартал Лос Чорос в Каракас. Бившият вицепрезидент на Националното събрание е излязъл от затвора в неделя като част от бавна вълна от освобождавания на политически затворници.

По-късно прокуратурата потвърди, че Гуанипа е бил задържан отново заради „нарушаване на условията“ на освобождаването си и ще бъде поставен под домашен арест, без да бъдат предоставени конкретни подробности. Синът му Рамон Гуанипа поиска доказателство, че баща му е жив:

„Той не е нарушил нито едно от условията на освобождаването си и не знаем къде е“, заяви той.

Новият арест изпрати смразяващо послание към всички, които настояват за демократични реформи – особено към самата Мачадо, която обмисля завръщане във Венецуела от изгнание в САЩ.

Вътрешният министър Диосдадо Кабело, ключова фигура в репресивния апарат на президента Николас Мадуро, отхвърли обвиненията и хвърли вината върху опозицията:

„Нищо не се случи, докато не се появи глупостта на някои политици, които си мислеха, че могат да правят каквото си искат и да сеят проблеми в страната“, заяви Кабело, твърдейки, че Гуанипа е нарушил условията си.

Мачадо определи действията на властите като подкопаване на обещанията за край на десетилетията репресии и де факто еднопартийно управление, но подчерта, че остава решена да се върне:

„Това не засяга завръщането ми по никакъв начин. Точно обратното“, настоя тя.

По време на няколкото часа свобода Гуанипа се срещна с роднини на политически задържани и призова властите да уважат резултатите от президентските избори през 2024 г., за които опозицията твърди, че е спечелила, въпреки че Мадуро обяви победа и остана на власт.

„Не искате да го уважавате? Тогава нека преминем към (нов) избирателен процес“, каза Гуанипа пред АФП в неделя.

Арестът му идва в навечерието на знаково гласуване в Националното събрание за амнистия на политически дисиденти – законопроект, приветстван като възможен повратен момент. Правозащитната организация Foro Penal съобщава, че от идването на власт на Делси Родригес са освободени близо 400 затворници, но около 700 души все още остават зад решетките.

Американската законодателка Мария Елвира Салазар предупреди, че Гуанипа трябва да бъде освободен незабавно: