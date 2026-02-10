НА ЖИВО
          Венецуелският парламент отложи решаващо заседание за амнистията на политически затворници

          10 февруари 2026 | 03:07 80
          Венецуелският парламент отложи заседанието, насрочено за вторник, на което се очакваше да бъде одобрен ключов законопроект за амнистия, обхващащ както лишени от свобода политически дисиденти, така и държавни служители, отговорни за тяхното задържане.

          Секретарят на парламента съобщи в изявление в понеделник, че депутатите ще се съберат в четвъртък, но без да уточни дали законопроектът ще бъде включен в дневния ред. Отлагането идва в момент, когато Каракас е под засилен натиск от Съединени американски щати да предприеме конкретни стъпки за освобождаване на политическите затворници.

          Разработването на Закона за амнистия и демократично съвместно съществуване беше оглавено от временния президент Делси Родригес, която пое властта след отстраняването на дългогодишния лидер Николас Мадуро при смъртоносна военна операция на САЩ през януари.

          Отлагането на заседанието поставя под съмнение темпото и реалната готовност на властите да реализират обещаното политическо отваряне, което беше представено като потенциален повратен момент за страната след години на репресии и международна изолация.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Марко Рубио ще посети Унгария и Словакия на фона на подкрепата на Тръмп за Виктор Орбан

          Красимир Попов -
          Визитата идва преди парламентарните избори в Унгария и засилва политическите сигнали от Вашингтон към десните съюзници в Централна Европа
          Политика

          Венецуела затяга репресиите: съюзник на Мария Корина Мачадо задържан часове след освобождаването си

          Красимир Попов -
          Опозицията говори за отвличане, властите – за нарушени условия, а напрежението около исканията за демократични избори расте
          Политика

          Американски законодатели настояват за оставката на търговския министър Хауърд Лътник заради връзки с Джефри Епстийн

          Красимир Попов -
          Демократи и републиканци обвиняват министъра в лъжа за дългогодишни бизнес отношения с осъдения сексуален престъпник
          Вашият коментар
