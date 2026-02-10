НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
          НачалоSocial

          Виктор Димчев за Евроком: Сектата в „Петрохан“ е имала политически чадър на най-високо ниво (аудио)

          10 февруари 2026 | 14:41 2180
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком
          Екип Евроком

          Политически чадър на най-високо ниво е покровителствал дейността в хижа „Петрохан“. Това заяви пред „Евроком“ анализаторът Виктор Димчев в коментар за разследването на убийството на 15-годишно момче и самоубийството на лидера на групата Ивайло Калушев, както и на другите 4-ма души.

          „Основната задача сега е да се издирят останалите жертви и хората, финансирали организацията“, допълни той пред екипа на Евроком.

          „Възраждане“ поиска изслушване в парламента на всички институции заради „Петрохан“ „Възраждане“ поиска изслушване в парламента на всички институции заради „Петрохан“

           

          Димчев посочи, че групата е започнала дейността си под прикритието на „Национална агенция“ дни след встъпването в длъжност на кабинета „Петков“. Той отбеляза, че регистрацията е извършена в Агенцията по вписванията под ръководството на бившия министър Надежда Йорданова, а представители на сектата са имали срещи и споразумения с тогавашния екоминистър Борислав Сандов. Според анализатора Сандов е поддържал контакт с Ивайло Калушев, но липсват официални сигнали за дейността на групата в държавните институции.

          Историкът твърди, че бившият вътрешен министър Бойко Рашков е закрил районното управление в Годеч, което отговаря за територията на хижата. Успоредно с това община Берковица е предоставила 5 декара планински терен на цена от 1 лев на квадратен метър. По думите на Димчев обитателите са разполагали с полуавтоматично оръжие, джипове и системи за видеонаблюдение.

          Николай Майсторов за „Петрохан“: Синът ми не е убиец, намесена е дрога Николай Майсторов за „Петрохан“: Синът ми не е убиец, намесена е дрога

           

          Анализаторът отправи обвинения, че представители на висшия ешалон на коалицията ПП-ДБ са посещавали мястото. Той заяви, че кметът на София Васил Терзиев е потвърдил присъствието си в „Петрохан“ и финансирането на общността. Димчев направи аналогия със случая „Епстийн“ в САЩ и изрази опасения, че истината може да бъде прикрита заради високите позиции на замесените лица.

          Освен хижата в Стара планина, съществуват поне още две подобни места – край плаж „Корал“ и близо до Горна Малина, допълни гостът. Той призова разследващите да разпитат детайлно всички политици, свързани с казуса, за да се прекрати насилието над деца.

