Политически чадър на най-високо ниво е покровителствал дейността в хижа „Петрохан“. Това заяви пред „Евроком“ анализаторът Виктор Димчев в коментар за разследването на убийството на 15-годишно момче и самоубийството на лидера на групата Ивайло Калушев, както и на другите 4-ма души.

„Основната задача сега е да се издирят останалите жертви и хората, финансирали организацията“, допълни той пред екипа на Евроком.

Димчев посочи, че групата е започнала дейността си под прикритието на „Национална агенция“ дни след встъпването в длъжност на кабинета „Петков“. Той отбеляза, че регистрацията е извършена в Агенцията по вписванията под ръководството на бившия министър Надежда Йорданова, а представители на сектата са имали срещи и споразумения с тогавашния екоминистър Борислав Сандов. Според анализатора Сандов е поддържал контакт с Ивайло Калушев, но липсват официални сигнали за дейността на групата в държавните институции.

Историкът твърди, че бившият вътрешен министър Бойко Рашков е закрил районното управление в Годеч, което отговаря за територията на хижата. Успоредно с това община Берковица е предоставила 5 декара планински терен на цена от 1 лев на квадратен метър. По думите на Димчев обитателите са разполагали с полуавтоматично оръжие, джипове и системи за видеонаблюдение.

Анализаторът отправи обвинения, че представители на висшия ешалон на коалицията ПП-ДБ са посещавали мястото. Той заяви, че кметът на София Васил Терзиев е потвърдил присъствието си в „Петрохан“ и финансирането на общността. Димчев направи аналогия със случая „Епстийн“ в САЩ и изрази опасения, че истината може да бъде прикрита заради високите позиции на замесените лица.

Освен хижата в Стара планина, съществуват поне още две подобни места – край плаж „Корал“ и близо до Горна Малина, допълни гостът. Той призова разследващите да разпитат детайлно всички политици, свързани с казуса, за да се прекрати насилието над деца.