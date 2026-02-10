НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          Военен самолет „Спартан“ транспортира медицински екип за донорска ситуация

          10 февруари 2026 | 19:59 520
          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Дежурен екипаж на самолет C-27J „Spartan“ от състава на 16-та авиационна база – Враждебна осигури днес, 10 февруари, въздушен транспорт от София до Варна и обратно на медицински екип от УМБАЛ „Александровска“. Полетът беше реализиран при създадена донорска ситуация за органна трансплантация в МБАЛ „Силистра“.

          Самолетът излетя в 9:00 ч. от летище София, кацна на летище Варна, а в 18:10 ч. се приземи обратно на летище „Васил Левски“ – София. По информация на Военновъздушните сили, задачата за осигуряване на въздушния транспорт е изпълнена успешно, което позволи навременната намеса на специализирания медицински екип.

          Командир на екипажа беше капитан Георги Пъшев, помощник-командирстарши лейтенант Александър Недялков, а борден инженеркапитан Андрей Андреев.

          Снимка БГНЕС

          Операцията е част от ангажиментите на Военновъздушните сили за подкрепа на здравната система и осигуряване на бърза и надеждна логистика при спешни медицински и донорски ситуации, при които времето е решаващ фактор за спасяването на човешки живот.

