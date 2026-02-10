Военноморска операция на САЩ задържа санкциониран петролен танкер в Индийския океан

Американски военни се качиха на санкциониран танкер в Индийския океан след проследяване от Карибите

Пентагонът съобщи, че корабът е нарушил наложената от президента Доналд Тръмп карантина за санкционирани съдове, докато Вашингтон засилва натиска върху нелегалния петролен трафик

Става дума за танкера „Акила II“, който е сред корабите, отплавали от венецуелското крайбрежие.

Американски военни са се качили на борда на санкциониран петролен танкер в Индийския океан, след като са проследили кораба от Карибско море. Това съобщи Пентагонът, цитиран от „Асошиейтед прес“. Според данни на сайта TankerTrackers.com, „Акила II“ е сред танкерите, напуснали венецуелското крайбрежие през миналия месец.

Въпреки че Пентагонът не посочва официално връзка с Венецуела, страната е подложена на американски петролни санкции и използва мрежа от танкери с прикрита собственост за износ на суров петрол, посочва БТА.

На разпространени кадри се вижда американски военен кораб, който се движи паралелно с танкера. От Пентагона заявиха:

„Акила II“ е нарушил наложената от президента Доналд Тръмп карантина за санкционирани кораби в Карибския регион.

Все още не се уточнява дали корабът ще бъде конфискуван.

Според подадената от танкера информация корабът не е бил натоварен със суров петрол. „Акила II“ плава под панамски флаг и е санкциониран от САЩ за участие в транспортирането на нелегален руски петрол. Корабът е собственост на компания, регистрирана в Хонконг, като през по-голямата част от миналата година е плавал с изключен радиопредавател – практика, често свързвана с контрабандна дейност.

След отстраняването на венецуелския президент Николас Мадуро в началото на януари администрацията на президента Доналд Тръмп обяви намерение да поеме контрол върху петролната индустрия на страната. Вашингтон разглежда конфискацията на санкционирани танкери като инструмент за ограничаване на нелегалната търговия с петрол и за засилване на икономическия натиск върху Венецуела и нейните съюзници, включително Куба.