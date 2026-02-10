НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Общество

          Временни спирания на водата в части от София заради ремонт

          Няколко квартала и вилни зони ще бъдат засегнати от планирани прекъсвания през февруари

          10 февруари 2026 | 12:14
          Снимка: Софийска вода
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Заради ремонт на спирателен кран се предвиждат временни спирания на водоподаването в различни части на София, съобщиха от дружеството „Софийска вода“.

          Промени в трамваите в София: Ремонт в Надежда от 7 до 10 февруари

          На 11 февруари 2026 г., в периода от 09:30 до 21:30 часа, без вода може да останат жителите на вилните зони „Симеоново–Драгалевци“, „Могилата“ и „Милкова курия“, както и на квартал „Симеоново“.

          Временни ограничения по „Тракия“ и „Струма“ заради ремонти и строителни дейности – Евроком

          Допълнително, на 17 февруари 2026 г., в същия часови диапазон, е възможно прекъсване на водоподаването в ж.к. „Студентски град“, в района между улиците „Акад. Борис Стефанов“, „Атанас Манчев“, „Акад. Стефан Младенов“ и „Проф. Атанас Иширков“.

