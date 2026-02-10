НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          Започва разширението на метрото край Военна академия

          Изграждат площадка за тунелопробивната машина по новото отклонение към „Слатина“

          10 февруари 2026 | 07:59 340
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          В района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“ започват дейностите по разширението на третата линия на столичното метро.

          Терзиев: Метрото е стратегически приоритет за столицата – Евроком

          В следващия етап предстои изграждането на изходна площадка за тунелопробивната машина, която ще обслужва новия участък между съществуващия лъч на метрото и бъдещото отклонение към район „Слатина“.

          Държавата отпусна допълнителни 53 млн. лв. за разширението на софийското метро – Евроком

          Подобна площадка вече беше изградена при строителството на третата метролиния в района на кръстовището между булевардите „Мадрид“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“, в близост до парк „Заимов“, където също бе използвана тунелопробивна техника за изграждането на трасето.

