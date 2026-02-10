Заради строежа на метрото: Закриват автобусна спирка и премахват 15 дървета в центъра на София

Временно ще бъде премахната автобусната спирка при Военна академия заради започващите строителни дейности по разширението на третата линия на столичното метро в района на парка на Военна академия „Г. С. Раковски“. Това съобщи инженер Николай Найденов, предаде репортер на „Фокус“.

Спирката ще бъде временно преместена пред Испанската гимназия, за да се осигури пространство за строителните работи.

„Ще бъдат премахнати 15 дървета от парка на академията“, заяви Найденов.

По думите му строителството започва с изграждането на изходна площадка за тунелопробивната машина, която ще работи в участъка между вече съществуващия лъч на метрото и бъдещото отклонение към район „Слатина“.

Подобно съоръжение беше изградено и при строителството на третата метролиния на кръстовището между булевардите „Мадрид“ и „Христо и Евлоги Георгиеви“ в близост до парк „Заимов“.

Според предварителния график разширението на метролинията трябва да бъде завършено до края на 2028 година, ако строителните дейности вървят по план.