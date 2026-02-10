НА ЖИВО
      вторник, 10.02.26
          НачалоБългарияКрими

          Жена от Сливен обвинява бащата на 5-годишното си дете в блудство

          Разследване предизвика обществено напрежение, а прокуратурата води досъдебно производство по случая

          10 февруари 2026 | 13:25 360
          Случаят предизвика вълна от обществено недоволство в града.

          Тежък случай на предполагаемо блудство с малолетно дете разтърси Сливен. Майка обвинява бащата на 5-годишната си дъщеря в сексуално насилие и настоява пред съда той да бъде лишен от достъп до детето.

          В социалните мрежи бащата категорично отрича обвиненията, като твърди, че съществува видеозапис, на който се вижда как детето пада от колело — инцидент, който според него би могъл да обясни установените наранявания.

          По случая е образувано досъдебно производство, което се ръководи от Районна прокуратура – Сливен, съобщиха от държавното обвинение във връзка с медийни запитвания.

          Съдът в Монтана отново задържа обвиняемия за блудство с 8-годишно дете след протести в Лом Съдът в Монтана отново задържа обвиняемия за блудство с 8-годишно дете след протести в Лом

          Според информацията на прокуратурата, разследваните действия са извършени на 26 октомври 2025 г. и се отнасят до действия за възбуждане или удовлетворяване на полово желание без съвкупление спрямо дете под 14-годишна възраст. Производството е образувано на следващия ден — 27 октомври.

          До момента по делото са извършени редица процесуално-следствени действия, включително разпити на множество свидетели, събиране на документи и медицинска документация, както и назначаване на две експертизи, свързани със случая.

          По думите на говорителя на прокуратурата Венета Добрева, през януари е назначена и комплексна съдебно-медицинска експертиза, която има ключово значение за изясняване на фактите и за преодоляване на противоречията в показанията.

          Очаква се експертите да дадат отговор дали на детето е причинено увреждане и по какъв начин е настъпило то.

          След приключването на тази експертиза предстои назначаването и на комплексна психолого-психиатрична експертиза на детето, като от прокуратурата уверяват, че работата по случая продължава интензивно.

          Случаят отново поставя във фокуса на общественото внимание необходимостта от бърза реакция на институциите при съмнения за насилие над деца, както и необходимостта да се спазва презумпцията за невиновност до доказване на вината.

