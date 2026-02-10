Жителка на Прага занесе противотанков снаряд в полицията, предизвика евакуация

Прилежна жителка на Прага пристигнала в полицейски офис с противотанков снаряд в чантата си, съобщи Полицията на Чешката република.

- Реклама -

В началото на годината Чехия обяви амнистия за оръжия, по време на която гражданите могат без обяснение да предадат всякакъв вид оръжие, което притежават или открият. Съвестната жена решила да се възползва от тази възможност и донесла боеприпаса, който била намерила в дома на сина си.

Ситуацията обаче довела до напрежение. Стреснатият полицай нямал друг избор, освен да извика експерт по обезвреждане на взривни устройства и да евакуира сградата. След оглед специалистът установил, че снарядът е деактивиран и не представлява заплаха.

От полицията отправиха ясен апел към гражданите:

Да не носят подобни находки лично в полицейски управления, а незабавно да се свързват със службите за спешна помощ.

По думите на властите най-голямата опасност идва от транспортирането на взривни вещества, дори когато хората имат добри намерения.

Инцидентът напомни за друг подобен случай от по-рано, когато граната от Втората световна война избухна в кухнята на жена в британския град Дийл, след като тя и дъщеря ѝ объркали оръжието с вкаменелост и го занесли вкъщи. Смята се, че 80-годишната граната е била изхвърлена на брега по време на буря.