НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 10.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаОбщество

          Жителка на Прага занесе противотанков снаряд в полицията, предизвика евакуация

          10 февруари 2026 | 00:42 80
          Снимка: iStock / Cineberg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Прилежна жителка на Прага пристигнала в полицейски офис с противотанков снаряд в чантата си, съобщи Полицията на Чешката република.

          - Реклама -
            
            

          В началото на годината Чехия обяви амнистия за оръжия, по време на която гражданите могат без обяснение да предадат всякакъв вид оръжие, което притежават или открият. Съвестната жена решила да се възползва от тази възможност и донесла боеприпаса, който била намерила в дома на сина си.

          Ситуацията обаче довела до напрежение. Стреснатият полицай нямал друг избор, освен да извика експерт по обезвреждане на взривни устройства и да евакуира сградата. След оглед специалистът установил, че снарядът е деактивиран и не представлява заплаха.

          От полицията отправиха ясен апел към гражданите:

          Да не носят подобни находки лично в полицейски управления, а незабавно да се свързват със службите за спешна помощ.

          По думите на властите най-голямата опасност идва от транспортирането на взривни вещества, дори когато хората имат добри намерения.

          Инцидентът напомни за друг подобен случай от по-рано, когато граната от Втората световна война избухна в кухнята на жена в британския град Дийл, след като тя и дъщеря ѝ объркали оръжието с вкаменелост и го занесли вкъщи. Смята се, че 80-годишната граната е била изхвърлена на брега по време на буря.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Американски законодатели настояват за оставката на търговския министър Хауърд Лътник заради връзки с Джефри Епстийн

          Красимир Попов -
          Демократи и републиканци обвиняват министъра в лъжа за дългогодишни бизнес отношения с осъдения сексуален престъпник
          Политика

          Мете-Марит поднесе официално извинение за контактите си с Джефри Епстийн

          Красимир Попов -
          Кронпринцесата призна за „сериозна грешка в преценката“, докато доверието в норвежката монархия спада до рекордно ниски нива
          Политика

          Напрежение в Бъкингам: отношенията между Чарлз III и принц Уилям се влошават

          Красимир Попов -
          Според източници от двореца конфликтът между краля и наследника му ескалира до „истински гняв“ и пълно прекъсване на комуникацията
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions