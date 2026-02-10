НА ЖИВО
          12:35 Д-р Гълъбова пред Евроком: Дейността на училище „Космос“ граничи с шарлатания (аудио)12:18 Д-р Цветеслава Гълъбова за „Петрохан“: Видях психопатия и агресия (аудио)12:11 МЕЧ към Йотова: Вие сте част от олигархичния модел, няма да преговаряме повече с Вас11:35 Аутопсията на момчето от „Петрохан“ е готова, Калушев го е убил11:23 АПС препоръча на Йотова да избере Гюров за служебен премиер10:13 Доц. Неделчо Стойчев за Евроком: В случая „Петрохан“ говорим за мрежа от преференциални педофили, травмите са невъзвратими (аудио)10:08 Майката на Калушев: Той е убит! Рано или късно всичко ще изплува09:32 Дариева: Отваря се път на нихилизма, човек гледа на политиците като на безнадеждни09:22 Експерти: Пресконференцията на МВР само засили интерпретациите на случая „Петрохан“09:09 Росен Йорданов за случая „Петрохан“: Човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж към летален край – това са факти
          НачалоВойна

          Зимата като оръжие: милиони в Украйна остават без ток и отопление след удари по енергийната инфраструктура

          Разрушени отоплителни мрежи, прекъсвания на електрозахранването и студ поставят милиони жители на Киев пред тежко изпитание

          10 февруари 2026 | 12:17
          Спиране на електроенергията в Украйна
          Спиране на електроенергията в Украйна
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Тръбите, които доставят топла вода до отоплителните системи, са унищожени от ударите.

          Москва оказва сериозен натиск върху украинските власти и населението, използвайки зимните условия като инструмент за натиск, след като руски атаки по енергийната инфраструктура оставиха милиони хора без електричество, отопление и вода, създавайки критична хуманитарна ситуация.

          При температури под минус 10 градуса и без бързи изгледи за възстановяване на електрозахранването, най-тежката енергийна криза от началото на войната поставя много семейства на ръба на оцеляването.

          В Киев тръбите, доставящи топла вода към отоплителните системи, са сериозно повредени при атаките. Без електричество помпените станции спират, водата изстива, а ремонтните екипи работят денонощно при тежки условия, за да възстановят мрежата.

          Въпреки усилията, битката за запазване на отоплението остава изключително трудна. Повечето от 3,5 милиона жители на столицата усещат последиците, а почти всички райони страдат от прекъсвания на електрозахранването.

          Русия поднови нощните удари по Киев след кратка пауза в атаките Русия поднови нощните удари по Киев след кратка пауза в атаките

          Най-тежко е положението за уязвимите групи. Дом за възрастни хора остана без отопление и ток след тежкия удар на 8 януари, като по-късно отоплението е възстановено частично, а други сгради се отопляват чрез мобилни инсталации. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че градът е разположил над 70 мобилни отоплителни уредби в социални и обществени центрове, но те далеч не покриват нуждите на столицата.

          „Имаме огромен недостиг на електроенергия и отопление. Повече от 500 сгради са на студено в момента. В тях живеят няколкостотин хиляди души. Борим се и даваме всичко от себе си, за да възстановим услугите“, заяви Кличко.

          По-рано тази зима кметът призова гражданите, които имат възможност, временно да напуснат Киев. Президентът Володимир Зеленски го критикува, заявявайки, че градът не е бил подготвен достатъчно добре за зимните условия, което допълнително подчерта политическото напрежение около кризата. Междувременно страната остана без министър на енергетиката в продължение на седмици, а енергийната криза се превърна и в политически спор.

          Районът Дарницки е сред най-засегнатите от прекъсванията. Там функционира център за устойчивост, който осигурява отопление и електричество за нуждаещите се. Анастасия посещава центъра с 20-месечната си дъщеря Стефания, страдаща от бронхит.

          „Вчера нямаше ток през целия ден. Пуснаха го към 2.00 ч. и го изключиха отново към 4.00 ч. Добре е, че дъщеря ми не се паникьосва. Тя е силна. Но е трудно, много е трудно“, споделя жената.

          Мария, жителка на района, описва ежедневието си с децата Алия и Мохамед:

          „Трудно е. Постоянно е тъмно, трябва да ходим с фенерчета. Понякога няма топла вода, понякога не можеш да си направиш чай, понякога е нещо друго. Освен това живеем на 15-ия етаж и излизането навън при изкачването на толкова много стъпала е предизвикателство“.

          От октомври миналата година украинските власти са регистрирали повече от 250 атаки срещу енергийната и отоплителната инфраструктура, което оставя огромни части от населението без основни удобства и поддържа постоянен риск за функционирането на столицата.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

