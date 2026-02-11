НА ЖИВО
          ГОРЕЩО
          НачалоСвятПравосъдие

          Адам Мосери отхвърли обвиненията за „клинична зависимост“ към Instagram

          Шефът на платформата даде показания по знаково дело в Калифорния срещу Meta и YouTube

          11 февруари 2026 | 22:54 50
          Снимка: Bryce Durbin/TechCrunch
          Красимир Попов
          Главният изпълнителен директор на Instagram Адам Мосери отхвърли тезата, че потребителите могат да развият клинична зависимост към социалните мрежи.

          Той даде показания по знаково дело в Калифорния, което разглежда дали компанията съзнателно е пристрастявала деца към платформата си с цел печалба, предаде АФП. Процесът е насочен и срещу YouTube, собственост на Google.

          „Смятам, че е важно да се прави разграничение между клинична зависимост и проблемна употреба“, заяви Мосери пред съдебните заседатели.

          Той е първата високопоставена фигура от Силициевата долина, която се явява лично пред журито по делото, което може да създаде правен прецедент за начина, по който технологичните компании проектират и управляват своите платформи.

          Ищците по делото твърдят, че социалните мрежи са били „инженерствани“ така, че да задържат вниманието на младите потребители чрез алгоритми и механизми за ангажираност, които насърчават продължителна употреба.

          От своя страна защитата поддържа позицията, че платформите предлагат свободен достъп до съдържание и че отговорността за начина на употреба не може да се приравнява автоматично с клинична зависимост.

          Изходът от процеса се следи внимателно, тъй като решението може да повлияе върху стотици други съдебни дела срещу големи технологични компании в Съединените щати.

