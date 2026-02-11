Адам Мосери отхвърли обвиненията за „клинична зависимост“ към Instagram

Главният изпълнителен директор на Instagram Адам Мосери отхвърли тезата, че потребителите могат да развият клинична зависимост към социалните мрежи.

- Реклама -

Той даде показания по знаково дело в Калифорния, което разглежда дали компанията съзнателно е пристрастявала деца към платформата си с цел печалба, предаде АФП. Процесът е насочен и срещу YouTube, собственост на Google.

„Смятам, че е важно да се прави разграничение между клинична зависимост и проблемна употреба“, заяви Мосери пред съдебните заседатели.

Той е първата високопоставена фигура от Силициевата долина, която се явява лично пред журито по делото, което може да създаде правен прецедент за начина, по който технологичните компании проектират и управляват своите платформи.

Ищците по делото твърдят, че социалните мрежи са били „инженерствани“ така, че да задържат вниманието на младите потребители чрез алгоритми и механизми за ангажираност, които насърчават продължителна употреба.

От своя страна защитата поддържа позицията, че платформите предлагат свободен достъп до съдържание и че отговорността за начина на употреба не може да се приравнява автоматично с клинична зависимост.

Изходът от процеса се следи внимателно, тъй като решението може да повлияе върху стотици други съдебни дела срещу големи технологични компании в Съединените щати.