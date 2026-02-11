Нямам основания да се съмнявам в официалната информация на властите за трагедията край Петрохан, заяви адвокат Людмил Рангелов пред Катя Илиева в ефира на „Евроком“.

Според юриста, който има голям професионален опит зад гърба си, фактите са логични и подредени, въпреки общественото недоверие и спекулациите за манипулация. Той допусна, че намерените четири гилзи при три тела са обясними с възможен неточен изстрел или механично произвеждане на такъв при падането на тялото.

Ключов детайл в разследването е фактът, че стомасите на откритите тела са били празни. Адвокат Рангелов изтълкува това като съзнателно „пречистване“ и подготовка за преминаване на „по-добро място“. Този елемент насочва към сектантски убеждения и планирани действия, а не към спонтанен акт на насилие.

Трагедията е можела да бъде предотвратена, ако държавните институции бяха упражнили контрол върху тази затворена общност, подчерта експертът. Според него службите, включително ДАНС и социалните органи, са пропуснали да идентифицират риска от радикализация в групата, особено що се отнася до въвлечените деца.

По отношение на сочения за извършител Калушев, описван от познати като „добър човек“ и „спасител“, Рангелов коментира, че близките често остават в неведение за тъмната страна на личността. Той даде пример от практиката си, при който семейства живеят десетилетия с престъпници, без да подозират за реалната им дейност.

Наказателно дело най-вероятно няма да има, тъй като извършителят е мъртъв, прогнозира адвокатът. Той посочи, че балистичните експертизи и натривките за барутни частици категорично ще докажат кой е възпроизвел изстрелите, след което случаят юридически ще бъде затворен.