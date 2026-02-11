НА ЖИВО
      сряда, 11.02.26
          Албулена Хаджию оглави парламента на Косово след напрегнат вот

          Десетото законодателно събрание беше официално конституирано с избора на нов председател и заместник-председатели

          11 февруари 2026 | 22:59
          Снимка: a2news.com
          Красимир Попов
          Албулена Хаджию беше избрана за председател на парламента на Косово след гласуване в пленарната зала.

          Тя получи подкрепата на 66 депутати, 44 гласуваха „против“, а осем се въздържаха. Заедно с нейния избор в пакет бяха одобрени и петимата заместник-председатели.

          С вота десетото законодателно събрание беше официално конституирано, което отбелязва началото на новия парламентарен мандат в страната.

          В първото си изказване след избора Хаджию пое ангажимент за отговорна работа, институционална стабилност и равнопоставеност за всички граждани. Тя подчерта, че парламентът трябва да бъде място за демократичен диалог и гаранция за върховенството на закона.

