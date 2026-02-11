Албулена Хаджию оглави парламента на Косово след напрегнат вот

Албулена Хаджию беше избрана за председател на парламента на Косово след гласуване в пленарната зала.



Тя получи подкрепата на 66 депутати, 44 гласуваха „против“, а осем се въздържаха. Заедно с нейния избор в пакет бяха одобрени и петимата заместник-председатели.

С вота десетото законодателно събрание беше официално конституирано, което отбелязва началото на новия парламентарен мандат в страната.

В първото си изказване след избора Хаджию пое ангажимент за отговорна работа, институционална стабилност и равнопоставеност за всички граждани. Тя подчерта, че парламентът трябва да бъде място за демократичен диалог и гаранция за върховенството на закона.