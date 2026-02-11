Антон Славчев подаде оставка от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество

Антон Славчев подава оставка като заместник-председател на Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество. Това съобщиха източници на bTV.
Решението идва само няколко дни след като депутатите приеха на второ четене закриването на Антикорупционната комисия. Одитните ѝ функции бяха прехвърлени към Сметната палата, а разследващите – към ГДБОП. Предстои законът да бъде обнародван в „Държавен вестник“.
През април 2018 г. Славчев беше избран от Народното събрание за заместник-председател на комисията. След оставката на Сотир Цацаров през 2023 г. той застана начело на органа като изпълняващ функциите председател на КПК.
Славчев е завършил висшето си образование във Висшето транспортно училище „Тодор Каблешков“ в София и във Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, специалност „Право“.
Той има дългогодишен стаж в системата на МВР, а в периода 2008–2018 г. е бил служител на Държавна агенция „Национална сигурност“.
Оставката му идва в момент на институционална реорганизация и преструктуриране на антикорупционните механизми в страната.