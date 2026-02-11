АПС за избора на Андрей Гюров: Очакваме действия и преки ефекти

„Ние сме последователни в действията си. Вчера споменахме и днес споделяме визията на президента Йотова за избора на служебен премиер„.

Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от АПС Хайри Садъков, който коментира новината, че Андрей Гюров е избран за служебен премиер.

„Бихме казали на Андрей Гюров, когато формира служебното правителство, да съблюдава и да наблюдава всичко това, което коментираме последните два месеца – да се организират възможно най-прозрачен изборен процес и честни избори.

Всички носим отговорност, но служебното правителство трябва да поеме своята висока отговорност. Приемаме, че Андрей Гюров е най-отдалечен от модела на завладяната държава. Очакваме действия и преки ефекти“, добави Садъков.