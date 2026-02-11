НА ЖИВО
Search Suggestions
      сряда, 11.02.26
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          ГОРЕЩО
          14:29 НА ЖИВО: Изслушват за „Петрохан“ министри и шефове на служби13:37 Кой е бъдещият служебен премиер Андрей Гюров?13:08 ИЗВЪНРЕДНО: Йотова избра служебния премиер!11:34 Козлодуй измести Челопеч от върха по заплати със средно 1971 евро11:19 Пенсионната възраст остава до 65 г. въпреки натиска на ОИСР и МВФ10:44 Българите са с втората най-дълга работна седмица в ЕС при 3.3% безработица10:29 Нова наредба: Помощи за ток при заплата под 1000 евро и две деца10:17 Бащата на убития Николай Златков: От 12 години е при Калушев, бях шокиран, като чух за него09:20 Министър Генов за „Петрохан“: „Рейнджърът“ Ивайло Иванов е влизал въоръжен в сградата на МОСВ през 2022 г.09:09 Психологът Христо Монов: Култовите самоубийства не са характерни за българската култура
          НачалоБългарияПолитика

          АПС за избора на Андрей Гюров: Очакваме действия и преки ефекти

          Да се организират възможно най-прозрачен изборен процес и честни избори

          11 февруари 2026 | 14:36 820
          Снимка: БГНЕС
          Росица Николаева
          Росица Николаева
          Сподели
          Росица Николаева
          Росица Николаева

          Ние сме последователни в действията си. Вчера споменахме и днес споделяме визията на президента Йотова за избора на служебен премиер„.

          - Реклама -
            
            

          Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от АПС Хайри Садъков, който коментира новината, че Андрей Гюров е избран за служебен премиер.

          „Бихме казали на Андрей Гюров, когато формира служебното правителство, да съблюдава и да наблюдава всичко това, което коментираме последните два месеца – да се организират възможно най-прозрачен изборен процес и честни избори.

          Всички носим отговорност, но служебното правителство трябва да поеме своята висока отговорност. Приемаме, че Андрей Гюров е най-отдалечен от модела на завладяната държава. Очакваме действия и преки ефекти“, добави Садъков.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Слави Трифонов: Отсега е ясно, че служебният кабинет не е безпартиен

          Росица Николаева -
          Това, което ни очаква, са нечестни избори и замитане на връзките на ПП-ДБ с трагедията в Петрохан
          Икономика

          Министър Станков: До края на месеца започваме експериментално изгаряне на биомаса в ТЕЦ „Марица-изток 2“

          Росица Николаева -
          В началото на експеримента ще се добавят 5% биомаса към лигнитните въглища, като постепенно количеството ще се увеличава до 30%.
          Политика

          Искра Михайлова след избора на Гюров: Добрата новина е, че никой не може да каже, че Делян Пеевски определи служебния премиер

          Росица Николаева -
          Ние изказахме нашето мнение, че служебният премиер трябва да бъде максимално отдалечен от политическите сили
          Вашият коментар
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - 30 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions