Асен Василев: Не правим предложения за министри, Гюров преценява състава на кабинета

Няма как ние да правим предложения за министри. Това заяви лидерът на ПП Асен Василев, след като преди минути дойде новината, че президентът Йотова посочва подуправителя на БНБ Андрей Гюров за служебен министър-председател.

Служебният кабинет е на България, отговори Василев на въпрос как ще реагира на коментарите, че Гюров е обвързан с ПП-ДБ.

Андрей Гюров в предложение до президента Йотова, ще преценят какъв да е съставът на Министерски съвет, каза още Асен Василев. Моето лично мнение, и на ПП, е, че най-честните избори, които сме имали са били под ръководството на г-н Рашков, добави той.