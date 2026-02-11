НА ЖИВО
          Австрия: ЕС спешно трябва да намали цените на енергията, европейската индустрия се задушава

          11 февруари 2026 | 11:23
          Лидерите на ЕС трябва спешно да се съсредоточат върху намаляването на цените на енергията, които „задушават“ европейската индустрия, заяви канцлерът на Австрия Кристиан Щокер пред POLITICO преди неформална среща на върха в Белгия.

          „Най-спешната задача е намаляването на цените на енергията“, посочи той. „Никой друг фактор не задушава толкова много европейската индустрия и никой друг проблем не засяга толкова много държави членки едновременно“.

          Посланието на Щокер идва преди срещата на върха на ЕС в четвъртък, където лидерите ще се съберат, за да се опитат да се споразумеят за обща програма за стимулиране на икономическия растеж и да направят блока по-независим.

          Неговият натиск идва на фона на поредица от коментари от лидери на ЕС, които се стремят да оформят дневния ред на срещата, като френският президент Еманюел Макрон се застъпи за съвместен дълг и европейска преференциална политика в интервю за няколко медии, публикувано във вторник сутринта.

          Коментарите на австрийския канцлер повтарят коментарите на други лидери, включително чешкия премиер Андрей Бабиш и унгарския премиер Виктор Орбан, и двамата от които призоваха ЕС да премахне екологичните правила, които обвиняват за високите цени на енергията.

          „Подходът, който предприехме със Зелената сделка, със сигурност не беше устойчив: в Австрия например намаляването на емисиите на CO2 в крайна сметка се дължи предимно на намаляване на производството“, добави Щокер, визирайки пакет от екологични разпоредби, одобрени по време на предишния мандат на Комисията. „Да станем по-зелени не може да бъде нашата цел; това означава да станем по-бедни“.

          ЕС вече започна да отменя части от своя екологичен правилник като част от дерегулация, подкрепена от мнозинството от страните членки на блока. В съвместни дискусионни документи германският канцлер Фридрих Мерц и италианският премиер Джорджия Мелони призоваха за ускоряване на тази дерегулация и създаване на „аварийна спирачка“ за новото законодателство на ЕС.

          „За щастие, обръщането на тенденцията вече започна“, добави Щокер. „Като следваща стъпка ще се застъпя за удължаване на безплатните квоти за емисии [по схемата на ЕС за търговия с емисии] за нашата индустрия. Това ще гарантира, че местната индустрия ще остане конкурентоспособна и че нашите компании няма да се преместят“.

